Już 13 maja Blanka powalczy o wygraną podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Nie była to jednak łatwa droga. Tuż po wygraniu preselekcji musiała się zmierzyć z gigantyczną falą hejtu. Zdaniem internautów wyniki były ustawione przez TVP. Wiele osób uważało, że "Solo" jest słabą piosenką, która stała się memem. Piosenkarka jednak dała z siebie wszystko i na przestrzeni ostatnich miesięcy w pocie czoła przygotowała się do konkursu. Widać znaczną poprawę w jej wykonie, a dodatkowo pokazała spory dystans do siebie. O opinię na temat jej występu poprosiliśmy Honoratę Skarbek.

Honorata Skarbek ocenia szansę Blanki na wygranie Eurowizji

Honorata Skarbek i Blanka mają ze sobą wiele wspólnego. Obie są piosenkarkami, a dodatkowo w przeszłości umawiały się z tym samym chłopakiem. Smolasty w 2018 roku związał się z "Honey", z która był przez ponad rok. Później przez jakiś czas był związany z naszą "Bejbą", jednak i ta relacja nie przetrwała próby czasu. Wygląda na to, że Skarbek jest bardzo ciekawa, jak poradzi sobie była dziewczyna jej byłego na Eurowizji. W rozmowie z Plotkiem zdradziła, że specjalnie dla niej obejrzy konkurs. Wcześniej tego nie robiła. "Eurowizji nie oglądałam chyba nigdy, a tym razem specjalnie włączyłam, aby zobaczyć, o co ten cały szum, który codziennie spotykamy przez ostatnie tygodnie w mediach i na social mediach" - mówiła "Honey". Przy okazji wyznała, że bardzo jej kibicuje. Zwróciła również uwagę na to, że na przestrzeni ostatnich miesięcy Blanka nie dała się hejterom, za co ją podziwia.

Oczywiście, że trzymałam kciuki za Blankę, bo przede wszystkim podziwiam ją za silę w walce z tą całą presją i nagonką, która przede wszystkim wywodzi się z naszego kraju. Warto skupić się na pozytywach, a nie na ciągłym doszukiwaniu się minusów i czekaniu na najmniejsze potknięcie - zauważyła Honorata Skarbek.

Honorata Skarbek zachwyca się występem Blanki

Honorata Skarbek w rozmowie z nami przyznała, że Blanka przygotowała na Eurowizję świetną piosenkę. Od razu wpada w ucho i cały czas nuci się ją pod nosem. Dodatkowo uważa, że jest ona piękną dziewczyną, która ma wiele talentów i ciężko przejść obok niej obojętnie. Wróży jej karierę.

Według mnie nasza reprezentantka ma przygotowaną wpadającą w ucho piosenkę, która przez cały dzień nie wychodzi z głowy, bosko wygląda, świetnie tańczy, płynnie posługuje się językiem angielskim. Z czasem na pewno zdobędzie większe doświadczenie sceniczne podczas występów na żywo, bo myślę, że ambicji jej nie brakuje - mówiła Honorata Skarbek w rozmowie z Plotkiem.

"Honey" zwróciła również uwagę na to, że Blanka już stała się prawdziwą ikoną polskiej Eurowizji i nie może narzekać na brak zainteresowania. Treści, w których wykorzystuje się jej piosenkę, cieszą się ogromną popularnością w sieci. Mało tego - widać, że podchodzi do krytyki ze sporym dystansem. "No i umówmy się, polska "bejba", czy odbiorcom się to podoba czy nie, już stała się naszą polską, eurowizyjną legendą, o czym świadczą m.in. numery, które wykręcają publikacje z jej udziałem, a wszystkie negatywne przytyki, jeszcze wykorzysta na swoją korzyść" - dodała.