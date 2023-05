Zofia Zborowska aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej życie śledzi prawie pół miliona ludzi. Celebrytka słynie z pokazywania rzeczywistości taką, jaka jest. Nie używa filtrów upiększających i promuje naturalność oraz ciałopozytywność. Tym razem postanowiła pokazać, jak spędza weekend i zrelacjonowała imprezę. Wszystko wskazuje na to, że sezon na garden party uważa za rozpoczęty. Jej ogród zapiera dech w piersiach. Sami zobaczcie.

Zofia Zborowska rozpoczęła sezon na garden party. Ma się czym pochwalić

Kilka lat temu Zofia Zborowska i Andrzej Wrona podjęli decyzję o wyprowadzce z centrum stolicy. Para przeniosła się do okazałej posiadłości znajdującej się pod Warszawą. Aktorka i siatkarz mają do swojej dyspozycji ogromną przestrzeń z zadbanym ogrodem i basenem. To idealne miejsce na spotkania ze znajomymi i wspólne biesiadowanie. Ostatnio para zorganizowała małe garden party. Wygląda na to, że pogoda im dopisała, a goście świetnie się bawili. Na opublikowanych zdjęciach możemy zobaczyć spektakularny taras. Znajduje się na nim oryginalny stół, na którym pełno jest jedzenia, a dookoła krzątają się uśmiechnięte dzieci oraz zgromadzeni goście. W tle widać taflę błękitnej wody oraz finezyjnie urządzony ogród. "Pierwsze Garden Bobo Party w tym sezonie" - napisała Zborowska.

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Internauci aż pieli z zachwytu. Udostępnione fotografie bardzo przypadły im do gustu. Posypały się same komplementy. "Cudowny klimat", "Jaka piękna kawiarenka", "Otrzymujesz tytuł królowej balu" - czytamy.

Zofia Zborowska ma ogród jak z bajki. Dom robi równie spektakularne wrażenie

Trzeba przyznać, że ogród Zofii Zborowskiej to istny raj na ziemi. Znajduje się tam szklarnia, a także basen i jacuzzi. Do oranżerii prowadzi ścieżka wyłożona kamieniami. Na całym terenie znajdują się różnorodne drzewa i krzewy. Nie brakuje też sezonowych kwiatów. Warto również dodać, że celebrytka dba o naturę i otaczające środowisko. Dlatego w jej ogrodzie możemy znaleźć liczne karmniki i poidełka dla ptaków oraz domek dla owadów. Zdjęcia domu Zofii Zborowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Wnętrza domu Zofii Zborowskiej są równie spektakularne, jak jej ogród. W kuchni panuje ponadczasowy styl. Ciemne meble ozdobione są złotymi frontami i modnymi w tym sezonie zielonymi kaflami. Salon jest nieco bardziej stonowany. W niektórych miejscach pojawiają się w nim wyszukane dodatki w kolorze zieleni. Z kolei łazienka to bardzo nowoczesne wnętrze, któremu przytulności dodają drewniane elementy. Zobacz też: Tak mieszka Magda Gessler. Przepych i mocne kolory to dopiero początek. Sypia pod baldachimem jak królowa.