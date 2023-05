Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trójki dzieci. Najstarsza jest Oliwia, która poszła w ślady mamy i studiuje aktorstwo w Warszawie. Ma na koncie udział w "Tańcu z Gwiazdami", a także serialach takich jak "Gliniarze". Samodzielnie pracuje na swoją karierę w show-biznesie. Młodsi synowie pary, Szymon i Jan, rzadko pojawiają się na publicznych wydarzeniach. Czasem jednak towarzyszą tacie w różnych eventach. Wówczas pociechy Przybylskiej i Bieniuka przyciągają uwagę mediów.

REKLAMA

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk o sukience w stylu Przybylskiej. "Miałam mieć inną na początku"

Jarosław Bieniuk komentuje, do kogo podobny jest syn Szymon

Media chętnie poruszają temat dziećmi Bieniuka i Przybylskiej. Były sportowiec często jest pytany, do kogo podobne są jego pociechy. Internauci nierzadko pisali o dużym podobieństwie Oliwii do matki. Nie da się ukryć, że młoda aktorka łudząco przypomina Annę Przybylską. Inaczej wygląda to z jej braćmi, Szymonem i Janem. Jarosław Bieniuk postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości fanów. Niedawno opublikował porównanie zdjęć żony i starszego syna na profilu na Instagramie.

Chciałem rozwiać wątpliwości, kto do kogo jest podobny - napisał.

Obserwatorzy szybko podjęli dyskusję na ten temat. W sekcji komentarzy zawrzało. Pojawiły się różne opinie. Większość przyznała, że Szymon jest bardzo podobny do mamy. Inni wypowiedzieli się także na temat jego rodzeństwa. "Zdecydowanie w Szymonie widzę Anię", "Sprawa wygląda tak: chłopcy podobni są do mamy, a dziewczynka do taty. Wszystkie dzieci cudowne", "Chłopcy uroda po mamusi, córka wykapany tatuś", "Szymon bez wątpienia jest podobny do mamy" - pisali obserwatorzy pod postem.

Afera na ślubie gwiazdy disco polo. Wszystko przez kolor kreacji

Szymon Bieniuk z ukochaną

Szymon Bieniuk jest aktywny w mediach społecznościowych. Często dzieli się z fanami kadrami z życia prywatnego. Na Instagramie zebrał prawie dziesięć tysięcy obserwujących. Niedawno syn Anny Przybylskiej pochwalił się zdjęciami z dziewczyną. 17-latek od jakiegoś czasu jest w związku z Mią. W rozmowie z Plotkiem potwierdził, że jest to jego ukochana. Co jakiś czas zaskakuje obserwatorów nowymi ujęciami z partnerką. ZOBACZ TEŻ: Zapytaliśmy Marcina Prokopa o występ Blanki. Jego odpowiedź rozwala system. Wspomniał o Baronie [PLOTEK EXCLUSIVE]