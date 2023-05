Jakiś czas temu Katarzyna Dowbor poinformowała, że jej przygoda z programem "Nasz nowy dom" została zakończona. W swoim wpisie nie przebierała w słowach i dała do zrozumienia wprost, że szefostwo pragnie odmłodzić zespół. Nową prowadzącą hitowego programu Polsatu została Elżbieta Romanowska. Zmiana wzbudziła liczne kontrowersje i protesty widzów. Teraz głos w sprawie zabrała Agata Młynarska. Dziennikarka lata temu pracowała z Katarzyną Dowbor w Telewizji Polskiej. Później związana była z Polsatem. Co myśli o wprowadzonej zmianie? Dla obu pań ma kilka cennych wskazówek.

Agata Młynarska wypowiedziała się na temat zwolnienia Katarzyny Dowbor. "Telewizja to miłość bez wzajemności"

Agata Młynarska w mediach społecznościowych zamieściła rozbudowany wpis na temat roszady w Polsacie. Na samym początku dziennikarka wyznała, że dekadę temu to ona pokazała Ninie Terentiew format programu remontowego. Dodała, że skrycie marzyła o tym, by stać się jego prowadzącą. Jednak sprawy potoczyły się nieco inaczej. "Nina do prowadzenia wymyśliła Kasię. I to był strzał w dziesiątkę. (...) Kaśka była stworzona do tego programu. Dojrzała babka, swojska, uśmiechnięta, w kurtce, czapce i buciorach była absolutnie prawdziwa i wiarygodna. Ten format dał jej kolejne życie zawodowe" - stwierdziła.

Agata Młynarska wyraźnie zaznaczyła, że zmiany w telewizji są rzeczą nieuniknioną i trzeba się z nimi liczyć, niezależnie od zajmowanej pozycji. "Zmiana boli. W naszej robocie jest codziennością. Nie mamy na nią wpływu. Na decyzje i humory szefów, na wyniki oglądalności, na szczęście, które czasem sprzyja, a czasem przelatuje obok" - napisała. Dziennikarka wyznała również, że lata temu Nina Terentiew przekazała jej cenną lekcję. "Telewizja to miłość bez wzajemności. Nie zakochuj się! To kochanek, który i tak cię porzuci dla innej… Zapamiętałam tę lekcję, wiele razy cierpiąc z powodu porzucenia" - wspomniała.

W dalszej części postu Agata Młynarska napisała kilka ciepłych słów o nowej prowadzącej programu "Nasz nowy dom". Stwierdziła, że Elżbieta Romanowska ma wiele talentów, jest pełna pozytywnej energii i na pewno dobrze odnajdzie się w nowej roli. "Ela Romanowska jest fantastyczną babką. Ma ogromny talent zjednywania ludzi, super energię, dystans do siebie i jest "dziewczyną z sąsiedztwa". Ma otwarte serce i uśmiech i swoich widzów! Z pewnością znakomicie sobie poradzi wśród ludzi, których dotknęło cierpienie" - wyznała.

Agata Młynarska gorzko telewizyjnych roszadach. "Każdy szef anteny ma prawo do zmian"

Agata Młynarska dała do zrozumienia, że zwolnienie Katarzyny Dowbor jej nie zaskoczyło. Wręcz przeciwnie. Dziennikarka uważa, że zmiany w telewizji są bardzo potrzebne, a każdy dyrektor ma prawo do przeprowadzania własnych roszad. Jedyną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, w jaki sposób je przekazuje. "Każdy szef anteny ma prawo do zmian. Ba, nawet powinien ich dokonywać, bo rutyna i zasiedzenie nie zawsze dobrze robią programom. Liczy się jedynie forma, w jakiej dowiadujemy się o decyzji, a ta najczęściej pozostawia wiele do życzenia" - skwitowała. Na sam koniec dziennikarka dodała, że obie panie są świetne i każdej życzy samych sukcesów zawodowych.