Książę Louis dołączył do rodziców, księcia Williama i księżnej Kate i rodzeństwa księcia George'a i księżniczki Charlotte, na pierwsze oficjalne królewskie wyjście. Pięciolatek wziął udział w Big Help Out. Rodzina poświęciła czas na pomoc w renowacji chaty harcerskiej w Slough, gdzie książę Louis chwycił za łopatę i pomagał ojcu w malowaniu i kopaniu. Był to królewski kamień milowy, jednak jest jeszcze królewski obowiązek, który musi wykonać. Jego młodszy kuzyn Archie już to uczynił. Chodzi o wyruszenie w zamorską wycieczkę.

Książę Louis musi jeszcze wyruszyć w zamorską podróż

Książę Louis jeszcze nie udał się w królewską wycieczkę, co wynika głównie z ograniczeń w podróżowaniu, które obowiązywały przez dużą część 2020 i 2021 roku z powodu pandemii koronawirusa. Jednak mimo to jego kuzyn Archie, który jest o rok młodszy od niego, był już na królewskiej wycieczce. Dołączył do rodziców księcia Harry'ego i Meghan Markle na ich wyprawę do Afryki Południowej w 2019 roku. Również książę George i księżniczka Charlotte byli znacznie młodsi od swojego młodszego brata, kiedy udali się na swoją pierwszą zagraniczną wycieczkę. Książę George udał się na pierwszą królewską wyprawę, gdy miał zaledwie dziewięć miesięcy, odwiedzając Australię i Nową Zelandię. Księżniczka Charlotte zadebiutowała w królewskiej podróży w 2016 roku, kiedy dołączyła do rodziny podczas wizyty w Kanadzie. Miała wtedy rok i cztery miesiące.

Najmłodszy syn księcia i księżnej Walii to król memów. Gdziekolwiek się nie pojawia, budzi zainteresowanie fotoreporterów. Wszystko dlatego, że chłopiec zachowuje się zupełnie naturalnie, jak każde dziecko w jego wieku. Do sieci trafiło kolejne urocze nagranie z księciem. Podczas Big Help Out księżna Kate prowadziła pogawędkę, obok stał wyraźnie znudzony pięciolatek. Książę Louis próbuje odciągnąć mamę od sytuacji i zabrać ją na bok. Kiedy w końcu mu się udaje, napotyka na słupek w ziemi i niestrudzony po nim depcze. Zachowanie to rozczuliło internautów.