Katarzyna Dowbor nie poprowadzi już programu "Nasz nowy dom". Zaskakująca decyzja Edwarda Miszczaka spotkała się z oburzeniem internautów. Wiemy, że lubianą dziennikarkę zastąpi aktorka Elżbieta Romanowska. Fani wysyłają poprzedniej prowadzącej ogrom wsparcia w tym okresie. Dowbor ma jednak powód do uśmiechu, a to wszystko za sprawą ważnego wydarzenia w życiu prywatnym. Co świętuje rodzina dziennikarki?

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Katarzyna Dowbor utrzymałaby się z emerytury? "30 lat pracowałam w spółce państwowej"

Katarzyna Dowbor świętuje razem z córką Marysią. Co za podobieństwo

Dziennikarka jest spełnioną mamą Macieja Dowbora oraz Marii Dowbor-Baczyńskiej. Córka gwiazdy jest do niej uderzająco podobna. 13 maja pociecha byłej prowadzącej "Nasz nowy dom" obchodzi 24. urodziny. Z tej okazji Dowbor pokusiła się o szczególny post ze zdjęciami ukochanej Marysi. Między paniami widać bliską więź. Córka gwiazdy może liczyć na jej wsparcie. W urodzinowym poście Katarzyna Dowbor oznajmiła fanom:

Moja córka Marysia kończy dziś 24 lata! Kocham cię i życzę ci spełnienia marzeń!

Obserwatorzy dziennikarki zaczęli składać Marii życzenia. "Wszystkiego dobrego dla solenizantki! To piękny wiek, kiedy jeszcze tyle przed nami", "Piękna kobieta - niech rozkwita jak miesiąc maj, w którym się urodziła - wszystkiego co dobre i piękne dla całej waszej rodziny" oraz "Śliczna, wszystkiego najlepszego" - czytamy w komentarzach pod postem. Warto przypomnieć, że pociecha Dowbor jest owocem nieformalnego związku dziennikarki z Jerzym Baczyńskim. "Mój były mąż to bardzo fajny człowiek i nie mam mu nic do zarzucenia. Miał pecha, że poznałam miłość swojego życia, czyli ojca Marysi" - tak wspominała dziennikarka swojego partnera w rozmowie z "Na żywo". Ta relacja jednak nie przetrwała próby czasu. Z niewyjaśnionych przyczyn para nie mogła zalegalizować swojego związku.

Maciej Dowbor reaguje na zwolnienie z Polsatu Katarzyny Dowbor

Kim jest Maria Dowbor-Baczyńska?

Córka gwiazdy studiowała psychologię i filozofię w Wielkiej Brytanii. W pandemii jednak postanowiła wrócić do ojczyzny. "Maria ostatecznie zmieniła jedynie kierunek. Studiuje socjologię i antropologię z elementami politologii. Marysia świetnie pisze i nie ukrywa, że chciałaby być jak Oriana Fallaci. Znakomicie odnajduje się w reportażu" - wyznała dumna mama dla "Na żywo". Kobiety mają ze sobą dobry kontakt, co można zaobserwować w mediach społecznościowych.