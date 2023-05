Meadow Walker miała 15 lat, kiedy straciła ojca. Bardzo to przeżyła, bo była z nim bardzo związana. Do teraz pielęgnuję pamięć o aktorze. Meadow nie poszła w ślady Paula Walkera. Zamiast aktorstwa postawiła na modeling, w którym odnosi spore sukcesy. W jej życiu pojawił się również wyjątkowy mężczyzna. Córka aktora i jej wybranek Louis Thornton-Allan pobrali się w październiku 2021 roku. Do ołtarza prowadził ją Vin Diesel, przyjaciel zmarłego ojca. U jego boku pojawiła się także 12 maja podczas premiery dziesiątej części serii "Szybcy i wściekli".

Córka Paula Walkera pojawiła się w "Fast X". Zdradziła, dlaczego dopiero teraz

Do kin trafiła dziesiąta część z serii "Szybcy i wściekli". 12 maja w Rzymie odbyła się premiera. Nie mogło zabraknąć aktorów grających główne role od samego początku: Vin Diesel, Michelle Rodriguez i Jordana Brewster. Wielkim zaskoczeniem było pojawienie się córki Paula Walkera. Meadow pozowała z Vin Dieslem w sukni z koronkową, przezroczystą spódnicą i ciemnozieloną górą z kapturem. Modelka pojawiła się także w filmie. W rozmowie z reporterami Entertainment Tonight zdradziła, czemu dopiero w tej części postanowiła się pojawić.

Zawsze myślałam o uhonorowaniu mojego taty [w filmie "Szybcy"] tylko dlatego, że jest to tak duża część jego życia i mojego życia. Ale czekałam na odpowiedni moment. Chciałam, żeby to było coś super małego i prostego. Tak jakbyś nie wiedział, kim jestem, nawet byś tego nie zauważył. Wiem, że tego chciałby mój tata. Mój tata był zawsze skromny, bardzo prosty. Zostawiłam swój mały ślad i zawsze mogę się tym z nim podzielić.

Meadow Walker, Vin Diesel Fot. Domenico Stinellis / AP Photo

Śmierć Paula Walkera

Aktor zginął w listopadzie 2013 roku. Zajmował miejsce pasażera w Porsche Carrera GT, prowadzonym przez partnera z zespołu wyścigowego, które zderzyło się ze słupem oświetleniowym w Walencji w Kalifornii. Miał 40 lat. Jego kariera nabrała rozpędu, kiedy pojawił się jako tajny policjant Brian O'Conner w filmie "Szybcy i wściekli" z 2001 roku. Walker wystąpił w sześciu sequelach "Szybkich", w tym w "Furious 7", nad którym pracował w chwili śmierci. Film został pośmiertnie wydany w 2015 roku.