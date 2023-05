Paula Karpowicz to gwiazda zespołu Topky. Ta grupa została przez nią założona razem z wokalistką Angeliką Żmijewską. Współpraca dziewczyn przynosi wspaniałe efekty. Klip do utworu "Szpile" ma już ponad osiem i pół mln wyświetleń na YouTube. Teraz artystki mają kolejny powód do świętowania. Karpowicz wyszła za mąż i nie obyło się bez fotorelacji w sieci. Gwiazda disco polo miała na sobie tiulową suknię ślubną, a co ciekawe Żmijewska również założyła zjawiskową kreację w kolorze białym. Ten aspekt został skomentowany przez jej obserwatorów.

Paula Karpowicz przyszła na ślub w tiulowej sukni ślubnej. Żmijewska również postawiła na biel. "Białej sukni się nie ubiera"

Suknia ślubna Karpowicz odsłaniała jej opalone ramiona. Miała haftowane ozdoby na górze sukni, zaś jej dół został ozdobiony przez tiulowe wykończenie. Do tego welon i spięte włosy. Wokalistka wybrała iście bajkową kreację. Zaproszona na uroczystość druhna Angelika Żmijewska także postawiła na białą sukienkę, sięgającą do ziemi. Jej kreacja miała charakterystyczne wycięcie na nogę. Artystka założyła do tego białe sandałki na słupku. Stylizacja Żmijewskiej spodobała się jej obserwatorom. "Piękna jak zawsze" - czytamy w komentarzach. Część internautów zwróciła jednak uwagę na kolor jej sukienki.

A to biała suknia nie jest zarezerwowana dla panny młodej? - zapytała fanka.

Inna z obserwatorek napisała: "Pięknie wyglądasz, ale białej sukni się nie ubiera, bo panna młoda ją ma". Od lat debatuje się nad tym, czy biały kolor jest stosowny, kiedy przychodzi się w charakterze osoby zaproszonej na wesele. Kiedyś określano taką postawę nietaktem, zaś dziś wiele pań wybiera białą kreację, jeśli sprawują rolę świadkowej czy są po prostu zaproszone na wesele. Jeden z obserwatorów Żmijewskiej oznajmił: "Biały to tylko kolor, chyba każdy odróżni suknię ślubną od balowej czy wieczorowej".

Paula Karpowicz tak przeżywała przygotowanie do ślubu

Najbardziej czasochłonne i stresujące są dni, w których młodzi przygotowują się do wielkiego dnia. Karpowicz i Zimecki zaprosili na wesele 220 gości. Nie zabrakło na uroczystości innych muzyków. Część przygotowań można było zaobserwować na Instagramie wokalistki. "Zaraz wyjeżdżamy do Białegostoku uczyć się pierwszego tańca. Zaczynam mieć stresik!" - oznajmiła Karpowicz. Po zdjęciach w sieci widzimy, że młodzi jak i ich goście byli zadowoleni z przebiegu tego wyjątkowego dnia.