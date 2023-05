Król Karol III został oficjalnie koronowany 6 maja. Nie milkną echa po tym wydarzeniu, również na oficjalnym instagramowym profilu rodziny królewskiej. Wszystkie zdjęcia dodane z tego konta są starannie przerobione. Nie można mówić o żadnych niedociągnięciach edytorskich. Tym razem fani zarzucają nadmiar Photoshopa. Najnowsze zdjęcie przedstawia króla Karola III z synem Williamem i wnukiem Georgem. Fani pytają o Harry'ego i podsuwają pomysł, jak można dokleić go do rodzinnej fotografii.

REKLAMA

Zobacz wideo Przejazd króla Karola i royalsów przez Trafalgar Square

Król Karol III, książę William i książę George. W Photoshopie można było dodać Harry'ego

Na najnowszym zdjęciu widzimy siedzącego na tronie króla, który ma na sobie koronacyjne szaty. Uwagę przykuwa jego ogromny płaszcz. W stroju monarchy dominuje czerń, złoto i fiolet. Król trzyma dumnie jabłko z krzyżem, które jest wykonane ze złota i klejnotów. Pierwszy raz zostało użyte podczas koronacji Henryka VIII w 1509 roku. Berło trzymane w prawej ręce ozdobione jest z kolei Wielką Gwiazdą Afryki, czyli największym bezbarwnym oszlifowanym diamentem, jaki istnieje. Po bokach króla stoją książę William i jego syn George w oficjalnych strojach. Fani rodziny królewskiej dostrzegli brak Harry'ego.

Gdzie jest Harry? On jest twoim synem! Jestem zawiedziona. Rodzina to rodzina! - napisała jedna z obserwatorek profilu.

"Na początku myślałam, że to zdjęcie dla żartów... Dlaczego oni [członkowie rodziny królewskiej - przyp. red.] są przyklejeni do tego krzesła i tła?! Jeśli musisz użyć Photoshopa, aby dopasować się do scenerii, to dlaczego nie dodać Harry'ego?" - zapytała zdziwiona fanka. Internauci nie kryją oburzenia w komentarzach. Pojawiły się również głosy, które rozumieją ideę zdjęcia. Miało ono przedstawiać obecnego króla i jego następców, do których Harry się nie zalicza.

Książę Harry rozmawiał z królem Karolem III. Wiadomo w jakich okolicznościach

Co król Karol III mówił do królowej Camilli na balkonie?

Dialogi członków rodziny królewskiej są od dawna analizowane przez ekspertów zajmujących się czytaniem z ruchu warg. Elisabeth Taunton przeanalizowała to, co monarcha mówił do ukochanej na balkonie Pałacu Buckingham po koronacji. "Nie zamierzam podchodzić zbyt blisko [do przodu], więc straż pożarna musi (...wbiec) mnie uratować". Królowa Camilla miała odpowiedzieć mężowi: "Przesuń się, przesuń się do góry, dalej, chodź tutaj, przesuń się do góry". Dodała następnie w nawiązaniu do swojej sukni: "Po prostu ją opuść". Monarcha następnie pomachał do zgromadzonych. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.