Ukraina, która na Eurowizji zadebiutowała w 2003 roku, jest jednym z najmocniejszych zawodników w konkursie. To jedyne państwo, któremu za każdym razem udaje się awansować do finału. Co więcej, nasi wschodni sąsiedzi aż trzykrotnie sięgali po zwycięstwo, a dwa razy plasowali się na drugim miejscu. Rok temu Ukraina ponownie triumfowała na Eurowizji, którą wygrał zespół Kalush Orchestra z piosenką "Stefania". W tym roku bukmacherzy także dają duże szanse na zwycięstwo ukraińskiemu reprezentantowi, którym jest duet elektroniczny Tvorchi. Co ciekawe, jego członkowie nie mają muzycznego wykształcenia - obydwaj studiowali na Wydziale Farmaceutycznym Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego.

Eurowizja 2023. Kim jest duet Tvorchi?

Zespół Tvorchi tworzą 27-letni Ukrainiec Andrij Huculiak i pochodzący z Nigerii 25-letni Jeffery Kenny. Jak podaje serwis te.20minut.ua, panowie poznali się przypadkiem, gdy Huculiak zaczepił Kenny'ego na ulicy. Nietypowa propozycja z czasem przerodziła się w przyjaźń. Andrij zaprosił nowego kolegę na urodziny, a ten przyszedł z gitarą. Gdy Ukrainiec usłyszał "Sto lat" w wykonaniu Jeffery'a, od razu zrozumiał, że razem mogą stworzyć coś świetnego. Projekt Tvorchi został założony w 2018 roku i, jak sami mówią, powstał z ich pasji do muzyki. Produkcją muzyczną zajmuje się Huculiak, za to Kenny śpiewa i pisze teksty. Duet wydał już cztery albumy studyjne, z których dwa ostatnie powstały w 2020 roku. Dzięki wygraniu preselekcji w tym roku Tvorchi reprezentują Ukrainę z piosenką "Heart of Steel", jednak to nie pierwszy raz, gdy muzycy ubiegają się o udział w Eurowizji. Huculiak i Kenny brali udział w preselekcjach również w 2020 roku, jednak zajęli wówczas czwarte miejsce. Eurowizja wówczas i tak się nie odbyła, za to utwór "Bonfire", z którym chcieli jechać na konkurs, stał się w 2020 roku najchętniej słuchaną ukraińską piosenką na platformie Deezer. Niewiele wiadomo o ich życiu prywatnym. Wiadomo, że obydwoje mają długoletnie partnerki.

Jakie szanse ma duet Tvorchi na wygraną na Eurowizji 2023?

Bukmacherzy mają swoje typy, jeśli chodzi o tegoroczną Eurowizję. Twierdzą, że największą szansę na wygraną ma Loreen, czyli tegoroczna reprezentantka Szwecji. Artystka już raz wygrała konkurs Eurowizji w 2012 roku z piosenką "Euphoria". Za nią plasuje się Fin Käärijä. Na trzecim miejscu, jest właśnie duet Tvorchi z Ukrainy. Wielki finał już 13 maja o 21:00, wtedy poznamy zwycięzców. Nie można jednak wykluczyć, że widzowie będą głosować na duet, aby symboliczne wesprzeć Ukrainę.