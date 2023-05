Choć na pierwszym planie tegorocznej Eurowizji widać Blankę, za sukcesem "Solo" i awansu do finału stoi cały sztab ludzi. Wśród nich znajduje się Tribbs, który jest jednym z kompozytorów tegorocznej polskiej propozycji na konkurs. Nie wszyscy mogą mieć świadomość, że Trybulec z Eurowizją związany jest już od 2019 roku - jest bowiem współtwórcą piosenki "Friend of a Friend", z którą reprezentant Czech zajął wówczas 11. miejsce w finale. Co więcej, producent muzyczny pracował także przy utworze, z którym w tym roku do finału awansowała Szwajcaria. Tribbs miał zresztą okazję na własne oczy zobaczyć, jak 9 maja w Liverpoolu reprezentujący Szwajcarię Remo Forrer zakwalifikował się do sobotniego występu. Mikołaj Trybulec przyznał w rozmowie z nami, że jednak niewielu songwriterów ma takie szczęście.

Tribbs o kulisach Eurowizji. Zdradził też tegorocznych faworytów

Trybulec w rozmowie z Plotkiem zauważył, że choć pisaniem eurowizyjnych utworów zajął się już w 2019 roku, pierwszy raz na konkurs zaproszono go dopiero cztery lata później. Tribbs uważa, że wynika to z faktu, iż on sam działa także na własny rachunek. "Udało mi się w międzyczasie zbudować jakąś społeczność, swój solowy projekt (...), Mój głos gdzieś wychodzi w internet, w świat, ale za mną stoi tysiące songwriterów, którzy nie mają tego głosu i cieszę się, że mogę ten problem poruszać. Myślę, że mówię tutaj za wiele osób, które same musiały kupować np. bilet i hotel, żeby w ogóle posłuchać swojej piosenki na Eurowizji" - tłumaczy producent.

Tribbs stwierdził, że nie chce oceniać, jakie szanse ma Blanka w finale. "Cała idea pisania piosenek jest taka, żeby poszły w eter i później ktoś je ocenił" - mówi Plotkowi. Przyznał także, że wygrywanie konkursów nigdy nie było jego mocną stroną. Opowiedział nam za to, kim są jego tegoroczni faworyci.

Bardzo podoba mi się Loreen [reprezentantka Szwecji - red.] ze względu na świadomość artystyczną, doświadczenie, ruchy na scenie. Praca operatora jest niezwykle fajna - to wygląda jak teledysk, a nie występ na żywo. A drugim faworytem jest Finlandia. Od dawna nie wygrał numer, który jest szalony - podsumowuje.

Wcześniejsze dokonania Tribbsa na Eurowizji

Po debiucie na Eurowizji w Czechach współpracą z Tribbsem zainteresowała się Hiszpania. Producent skomponował utwór "Universo" dla Blasa Canto, jednak w 2020 roku Eurowizja została odwołana. Rok później Trybulec współpracował przy tworzeniu piosenki "Amen" dla reprezentującego Austrię Vincenta Bueno, jednak kawałek nie awansował do finału. 12. miejsce w finale Eurowizji zajął z kolei w ubiegłym roku Krystian Ochman, a piosenka "River", z którą reprezentował nasz kraj, również jest dziełem m.in. Tribbsa.