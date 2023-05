Blanka w drugim półfinale tegorocznej Eurowizji dokonała rzeczy, która po preselekcjach niewielu fanom konkursu wydawała się możliwa. Nasza reprezentantka awansowała do finału i już w sobotę będzie walczyć o zwycięstwo. Zdania co do jej występu nadal są jednak mocno podzielone. Część osób chwali wokalistkę za ogrom pracy, który włożyła, inni - jak choćby Elżbieta Zapendowska - nie mają złudzeń, że "Solo", z którym reprezentuje nas Blanka, to mizerny utwór. Bejba postanowiła jednak nie przejmować się krytyką, a na Instagramie prosi fanów o głosy.

Blanka i jej zespół jak Beatlesi? Widzicie podobieństwo?

Trudno stwierdzić, czy awans do finału Eurowizji sprawił, że Blanka ma już o sobie tak wysokie mniemanie, czy może po prostu mierzy bardzo wysoko. W instagramowym poście wokalistka porównała bowiem dwa kadry - na jednym widać kultowe zdjęcie Beatlesów przechodzących przez ulicę z okładki płyty "Abbey Road", a na drugim - Blankę i jej czteroosobowy zespół taneczny, maszerujących po scenie jedno za drugim.

Wspaniała czwórka z Liverpoolu, wspaniała piątka z Polski - podpisała zdjęcia wykonawczyni "Solo".

Doda sceptycznie podchodzi do finału

Choć wiele osób docenia postęp Blanki, a nadzieja na wysokie miejsce w finale zaczęła się tlić wśród niektórych fanów konkursu, Doda nieco gasi ten entuzjazm. W rozmowie z Plotkiem wokalistka przyznała, że jej zdaniem mieliśmy trochę szczęścia, bo drugi półfinał był znacznie bardziej monotonny niż pierwszy, dlatego "Solo" wybiło się na tle konkurencji. Mimo to gwiazda cały czas życzy Blance powodzenia. "Nie będzie to tak samo proste w finale, bo konkurencja jest dużo większa i lepsza, ale trzymam kciuki, jak zawsze" - dodała Doda.

Przypomnijmy, że finał tegorocznej Eurowizji rozpocznie się w sobotę 13 maja o godzinie 21. Na scenie zaprezentują się wykonawcy z 26 krajów, a Blanka wystąpi jako czwarta. Jak na razie największe szanse na zwycięstwo bukmacherzy dają Szwecji, a na podium znalazły się jeszcze Finlandia i Ukraina. Najmniejsze prawdopodobieństwo na wygraną dają z kolei Portugalii, Litwie i Albanii.