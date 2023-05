Katarzyna Dowbor kilka dni temu została zwolniona z prowadzenia programu "Nasz nowy dom". Dziennikarka była związana z formatem od samego początku i przez dziesięć lat doskonale sprawdzała się w tej roli. Jak sama podkreśliła, nie była to jej decyzja. W pełnym emocji wpisie opublikowanym w sieci wbiła szpilę nowemu dyrektorowi programowemu stacji Polsat, Edwardowi Miszczakowi, który jest odpowiedzialny za jej odejście. "Nowe szefostwo, nowe porządki i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich" - napisała rozżalona. Ekipa programu "Nasz nowy dom" od początku emisji wyremontowała prawie 300 domów i mieszkań najbardziej potrzebujących rodzin w Polsce. Jak się okazało, Dowbor została wymieniona na aktorkę Elżbietę Romanowską. Kiedy informacja została oficjalnie potwierdzona na Instagramie stacji Polsat, fani Katarzyny Dowbor byli oburzeni nagłą zmianą prowadzącej. "Pani Kasi nikt nie zastąpi, ludzie ją pokochali. Zobaczycie, jak stracicie na oglądalności" - pisano w komentarzach. Teraz sprawę skomentowała sama Romanowska, która już na starcie nowej pracy ma bardzo wysoko postawioną poprzeczkę. Będzie jej bardzo trudno zastąpić Katarzynę Dowbor, z którą widzowie utożsamiają ten program.

"Nasz nowy dom". Elżbieta Romanowska zabrała głos. "Jestem trochę zestresowana"

Kiedy Elżbieta Romanowska została oficjalnie ogłoszona nową prowadzącą programu "Nasz nowy dom" w sieci zawrzało. Aktorka od razu dostała wsparcie od wiernych fanów i właśnie osobiście potwierdziła te wieści w relacji nagranej na InstaStories. "Bardzo dziękuję za wasze wsparcie, za mnóstwo pozytywnej energii i dobrych myśli, jakie wysyłacie w moją stronę. Tak, to prawda. Zostałam nową prowadzącą programu "Nasz nowy dom" - oświadczyła. Romanowska przyznała, że jest zestresowana całą sytuacją i wkrótce wyjaśni, jak do tego doszło. Zdjęcia do nowego sezonu programu "Nasz nowy dom" zaczynają się za kilka dni, więc już w połowie maja Elżbieta Romanowska będzie miała okazję sprawdzić się na planie. Jak sobie poradzi? Widzowie będą mogli przekonać się o tym już na jesieni, kiedy program pojawi się na antenie.

Jestem trochę zestresowana, jestem też oszołomiona. Jest we mnie mnóstwo różnych emocji. Chcę się nimi z wami podzielić, ale potrzebuję jeszcze sekundę, żeby zebrać myśli. Obiecuję, że niedługo wrócę i opowiem wam, jak do tego doszło. Bądźcie cierpliwi, ściskam was gorąco - powiedziała w relacji na InstaStories.

