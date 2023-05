Sekret zgrabnej sylwetki Justyny Steczkowskiej od lat zastanawia jej fanów. Artystka jest szczupła i w każdej stylizacji wygląda naprawdę dobrze. Biorąc pod uwagę napięty tryb życia i wysokie obroty z pewnością nie jest to proste. Wiele osób sądziło, że kluczem do sukcesu jest bardzo restrykcyjna dieta i mordercze treningi na siłowni. Nic bardziej mylnego. Wokalistka zdradziła, że szczupłą sylwetkę zawdzięcza tajemniczo brzmiącym treningom EMS.

Justyna Steczkowska zdradziła sposób na zgrabną sylwetkę. To nie dieta jest w jej przypadku najważniejsza

Justyna Steczkowska dała się poznać szerszej publiczności już w latach dziewięćdziesiątych. Od początku wiedziała, że muzyka to jej największa pasja. Artystka poza fenomenalnym głosem od lat zachwyca także bardzo zgrabną sylwetką. Okazuje się, że w trzymaniu linii pomagają jej treningi EMS. Tajemniczo brzmiąca nazwa wciąż nie przez wszystkich jest znana.

Trenuję EMS już od sześciu lat i widzę, jak moje ciało zmieniło się na lepsze i trzyma formę. Jeśli lubisz mieć szybkie efekty, to jest najlepsza metoda do ich uzyskania. Nowe technologie dają takie możliwości! EMS to 20/30 minut aktywności, które stała się dla mnie alternatywą dla tradycyjnego treningu - napisała na Instagramie Justyna Steczkowska.

Justyna Steczkowska trenuje EMS. Efekty mówią same za siebie

EMS to nic innego, jak zewnętrzna stymulacja impulsem elektrycznym, który pozwala na spalenie znacznie większej liczby kalorii. To właśnie dlatego treningi mogą być krótsze i bardziej efektywne. Wykonywanie tego typu ćwiczeń zaleca się około dwa razy w tygodniu. Specjalny sprzęt do ich wykonywania nie jest jednak tani. Na chwilę obecną kosztuje około 17 tysięcy złotych.

To też super profilaktyka zdrowotna. Niweluje bóle pleców i przywraca równowagę napięcia mięśniowego. Idealne rozwiązanie dla mnie i wszystkich kobiet, które nie mają zbyt dużo czasu (czytaj każda mama) oraz tych, które dość dużo podróżują, ponieważ można zabrać ze sobą strój wszędzie. Jest lekki i zajmuje tyle miejsca, ile zwykle jeansy - dodała piosenkarka.

Biorąc pod uwagę słowa wokalistki, trening EMS przynosi same plusy. Nie tylko pozwala osiągnąć wymarzoną sylwetkę, ale także leczy niektóre schorzenia. Sprzęt w postaci kombinezonu to doskonała alternatywa dla wszystkich, którzy nie mają miejsca na duże, standardowe przyrządy. W obecnych czasach fakt, że ćwiczenia można wykonywać krócej, również jest bardzo ważny. To z pewnością jedna z tych cech, która skłoniła do zakupu Justynę Steczkowską.