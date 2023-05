Jennifer Lopez i Ben Affleck znów są na ustach wszystkich i uchodzą za jedną z hollywoodzkich power couples. Wokalistka i aktor zaczęli ponownie spotykać się w 2021 roku po 17 latach przerwy, a rok później wzięli ślub w Las Vegas. Tak jak przed laty ich relacja wzbudza dziś ogromne zainteresowanie i jest szeroko komentowana przez media. W ostatnim czasie pojawiają się jednak sygnały, że małżonkowie mają pewne problemy w związku.

Jennifer Lopez i Ben Affleck są pokłóceni? Napięta atmosfera na premierze filmu

11 maja J.Lo i Affleck udali się wspólnie na uroczystą premierę filmu "Matka", w którym Lopez gra główną rolę. Wokalistka wybrała na tę okazję beżowy komplet - spódnicę z wysokim stanem, biustonosz i oversize'ową marynarkę, a mąż towarzyszył jej w klasycznym czarnym garniturze. Elegancko ubrani pozowali fotoreporterom do zdjęć, jednak na kilku ujęciach widać, że w pewnym momencie atmosfera zrobiła się między nimi dość napięta. Obydwoje żywo gestykulowali, a Affleck miał mocno niewyraźną minę.

Ben Affleck i Jennifer Lopez )Fernando Allende/Broadimage Entertainment / ?Fernando Allende/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Wygląda na to, że małżonkowie dość szybko się pogodzili, bo niedługo później wymieniali się czułościami na ściance. Całą tę sytuację przeanalizowała jedna z tikokerek, która zauważyła, że to kolejny raz w krótkim czasie, gdy między Lopez a Affleckiem dochodzi do spięcia. Dzień wcześniej para została przyłapana przez paparazzich, gdy wsiadali do samochodu, a wyraźnie zdenerwowany aktor bardzo mocno zatrzasnął za żoną drzwi. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Jennifer Lopez i Ben Affleck - historia związku

Lopez i Affleck poznali się w 2002 roku. Gwiazda była wtedy żoną Crisa Judda, którego zostawiła niecały rok po ślubie. W listopadzie 2002 roku J.Lo i Affleck ogłosili zaręczyny, a data ślubu została wyznaczona na wrzesień następnego roku. Zaledwie kilka dni przed ceremonią narzeczeni poinformowali o przesunięciu daty ze względu na zbyt duże zainteresowanie mediów. Do ślubu jednak wówczas nie doszło - para rozstała się w 2004 roku. Lopez i Affleck stanęli ostatecznie na ślubnym kobiercu, gdy wrócili do siebie niemal 20 lat później.