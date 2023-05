"Love Island: Wyspa miłości" to randkowe show Polsatu. Jego uczestnicy wyruszają w podróż na egzotyczną wyspę, aby w otoczeniu rajskich krajobrazów znaleźć swoją drugą połówkę. Chociaż Milenie Sienkiewicz nie udało się tego dokonać w programie, to w końcu uczestniczka znalazła miłość swojego życia. Niedawno wzięła ślub.

Milena Sienkiewicz z "Love Island: Wyspa miłości" wzięła ślub w Las Vegas

Jakiś czas temu Milena rozstała się z innym uczestnikiem programu, Jakubem. Od tamtej pory nie ujawniała w mediach za dużo na temat swojego miłosnego życia. Jednak jakiś czas temu na jej profilach społecznościowych zaczęły pojawiać się zdjęcia z nowym partnerem. Nikt się chyba nie spodziewał, że relacja jest już na tak zaawansowanym etapie. A tymczasem okazuje się, że Milena Sienkiewicz jest naprawdę zakochana.

Prawdziwą furorę wywołało nagranie, które kobieta wstawiła na swoje instagramowe konto. Tanecznym krokiem przeskakuje z dresów prosto... w strój weselny. Milena wraz ze świeżo upieczonym mężem pozuje na tle miasta w białej sukni i welonie. "Kocham cię dzisiaj, będę kochać jutro, będę kochać cię już zawsze" - podpisała gwiazda.

Jak się okazuje, para wybrała się na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych. Poza standardowym zwiedzaniem postanowili wybrać się też do kapliczki, gdzie udziela się szybkich ślubów. Teraz będą starali się zalegalizować związek w Polsce. Niemniej uczestniczka "Love Island" nadal nie zdradziła, kim jest jej wybranek. W mediach społecznościowych nazywa go czule "Starym", chociaż wiadome jest, że mężczyzna jest bliżej jej wieku. Nie da się rozpoznać partnera Mileny po zdjęciach, na których publikuje tylko fragmenty twarzy. Najwidoczniej Sienkiewicz woli zostawić tę informację dla siebie.

"Love Island: Wyspa miłości". Wcześniej była z uczestnikiem programu.

Milena Sienkiewicz wzięła udział w piątej edycji programu Polsatu. Kobiecie nie udało się jednak związać z nikim na dłużej w trakcie trwania show. Po opuszczeniu wyspy rozkwitł jednak jej związek z innym uczestnikiem - Jakubem Castillo. Między nimi zaiskrzyło, kiedy spotykali się z pozostałymi uczestnikami show już po zakończeniu emisji. "To wszystko wyszło dość spontanicznie" - tłumaczyli się wtedy.

Razem tworzyli prawdziwie patchworkową rodzinę, ponieważ oboje byli już rodzicami. Dlatego bardzo wiele osób wróżyło im zakończenie w stylu "żyli długo i szczęśliwie". Jednak rok temu okazało się, że nie są już razem. Z oświadczenia, jakie opublikowali w sieci, wychodzi na to, że oboje byli zgodni co do tej decyzji i rozstali się w zgodzie. "Kuba, dziękuję za ten piękny czas i wszystkie chwile spędzone razem" - napisała wówczas Milena na swoim profilu. Nie wiemy, czy w życiu Jakuba pojawiła się jakaś kobieta, ale jak widać, Milenie udało się znaleźć miłość.