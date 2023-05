Katarzyna Dowbor nie wiedziała, że będzie zwolniona? "SE": Jechała ustalać jubileusz

Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą popularnego formatu "Nasz nowy dom". Niebawem zastąpi ją w tej roli zupełnie inna aktorka. Na razie jednak widzowie próbują otrząsnąć się z szoku, ponieważ do Katarzyna Dowbor od lat była twarzą programu i trudno wyobrazić sobie na jej miejscu kogoś innego. Okazuje się, że zmiana na tym stanowisku zaskoczyła nie tylko fanów show, ale i samą prowadzącą.

"SE": Katarzyna Dowbor jechała ustalać jubileusz, a nie po zwolnienie

Jak informuje "Super Express", Katarzyna Dowbor nie miała świadomości, że przyjeżdża do biura, by otrzymać wypowiedzenie współpracy. Niebawem miał powstać okrągły, 300. odcinek "Naszego nowego domu". To zaś oznacza idealną okazję do świętowania - a nie do zmiany na stanowisku prowadzącej. Nic dziwnego, że przyjeżdżając do siedziby Polsatu Katarzyna Dowbor głowę miała zajętą zupełnie innymi kwestiami:

Przyjechała w dobrym nastroju, bo była przekonana, że będą ustalać szczegóły świętowania tak ważnego momentu, jakim jest 300. odcinek. Rozmowa z prezesem trwała chwilę. Podziękował jej za współpracę - czytamy w "Super Expressie".

Katarzyna Dowbor o rozstaniu ze stacją poinformowała też w mediach społecznościowych. Nie kryła, że nie była to jej decyzja. Tymczasem zdjęcia do kolejnej edycji "Naszego nowego domu" startują już w najbliższy poniedziałek - z nową prowadzącą, którą ogłoszono w tym tygodniu.

"Nasz nowy dom". Katarzyna Dowbor zwolniona

Zwolnienie Katarzyny Dowbor z Polsatu to kolejna gruntowna zmiana w stacji, którą od niedawna zarządza Edward Miszczak. Były dyrektor programowy TVN wprowadza własne rządy w kolejnych programach Polsatu. Pod nóż poszło już jury "Tańca z gwiazdami", nie pominięto prowadzących, jurorów i współpracowników w "Twoja twarz brzmi znajomo".

Edward Miszczak żelazną ręką przeprowadza gruntowne zmiany, których efekty będziemy oglądać już niebawem. Na antenie Polsatu zobaczymy nie tylko stare programy w odświeżonym składzie, ale również zupełnie nowe, które mają za zadanie konkurować m.in. z programami dla seniorów, jakie od lat produkuje TVP.