Elżbieta Romanowska jest na językach widzów Polsatu, odkąd została ogłoszona jako nowa prowadząca "Nasz nowy dom". Przed aktorką "Rancza" trudne zadanie, aby zaskarbić sympatię i zaufanie widzów na miarę Katarzyny Dowbor. W tle ogłoszenia jej jako gospodyni znanego formatu, media przypominają sylwetkę Romanowskiej. Gwiazda chroni swoje ognisko domowe i nie opowiada dziennikarzom o życiu prywatnym. Wiemy jednak, że na początku 2021 była zaręczona. Opublikowała wówczas romantyczne kadry z ukochanym prosto z malowniczego Krakowa.

Elżbieta Romanowska ma narzeczonego. Opublikowała romantyczne kadry

Aktorka znana z "Barw szczęścia", "Na dobre i na złe" czy "Rancza" wrzuciła zdjęcie z partnerem i pokazała pierścionek, który od niego otrzymała. Niewykluczone, że narzeczony aktorki poprosił ją o rękę 14 lutego. Ela przyznała jednak, że według niej komercyjne święto nie powinno być pretekstem do nadmiernego okazywania uczuć partnerowi, a wszystkich, których kochamy.

Okazywać sobie miłość trzeba codziennie, a nie tylko 14 lutego. Gdy byłam sama, denerwował mnie ten dzień, aż do momentu, gdy zrozumiałam, że to święto miłości, miłości, która ma wiele twarzy! Kochamy rodziców, dzieci, rodzeństwo, przyjaciół, rodzinę i oczywiście swoje drugie połówki więc dziś, jutro, pojutrze zadzwońcie lub odwiedźcie bliskie wam osoby i powiedzcie, jak bardzo się cieszycie, że ich macie. Ja dziś wraz z moim narzeczonym wzniesiemy toast za was i za miłość - napisała pod zdjęciem aktorka.

Elżbieta Romanowska zastąpi Dowbor w "Nasz nowy dom". Co na to widzowie?

8 maja media obiegła informacja, że Katarzyna Dowbor po dziesięciu latach żegna się z programem "Nasz nowy dom". Dziennikarka od początku podkreślała, że nie była to jej decyzja. Jak się jednak okazuje, program wcale nie znika z anteny, a jako jego nową prowadzącą ogłoszono Elżbietę Romanowską. Co na to widzowie? Komentarze fanów programu "Nasz nowy dom" na oficjalnym Instagramie stacji Polsat mówią same za siebie. Aktorka ma na start wyjątkowo utrudnione zadanie. "Pani Kasi nikt nie zastąpi, ludzie ją pokochali. Zobaczycie, jak stracicie na oglądalności" - ostrzegają fani show.