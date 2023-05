Ryszard Rembiszewski przez lata był jednym z ulubieńców telewidzów. Początkowo dał się poznać szerszej publiczności dzięki programowi "Koncert Życzeń", jednak to dopiero praca dla Totalizatora Sportowego przyniosła mu popularność. W latach 1983-2008 można było go oglądać w roli prowadzącego Studio Lotto, a widzowie go pokochali. Później dostał pracę w "Pogodnej prognozie kultury", a w marcu 2014 roku został oficjalnym ambasadorem firmy Lottoland. Później prezenter przeprowadził się za granicę, gdzie układa sobie życie obok miłości życia. Sprawdziliśmy, co u niego słychać.

Ryszard Rembiszewski zamieszkał w Hiszpanii z żoną

W 2017 roku Ryszard Rembiszewski poznał Elżbietę Martinez, która od razu zawróciła mu w głowie. Dwa lata później już stanęli na ślubnym kobiercu i podjęli ważną życiową decyzję. Razem przeprowadzili się na Costa Blancę, a to okazało się strzałem w dziesiątkę. Po latach ciężkiej pracy jako lektor i osobowość telewizyjna w końcu miał okazję zaznać spokojnego życia. Zwolnił tempo i jest szczęśliwy. Tam przeżywa drugą młodość.

Zwolniłem tempo, staram się nie denerwować. U mnie zawsze wszystko musiało być już, natychmiast. Nie warto tracić życia na drobiazgi - mówił w wywiadzie z "Twoim Imperium".

Ryszard Rembiszewski niedawno świętował 76. urodziny

Ryszard Rembiszewski chętnie dzieli się hiszpańskim życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie znajdziemy jego ujęcia prosto z plaż, ale i te, na których pokazuje swoje codzienne życie. Widać, że ten klimat mu bardzo służy. Z kolei na Facebooku podziękował ostatnio najbliższym za urodzinowe życzenia. Nie zabrakło kilku kadrów z ukochaną Elżbietą Martinez. Więcej zdjęć znajdziesz w nasz galerii na górze strony.

Kochani przyjaciele, bliscy i dalsi znajomi - wczorajszy dzień był dla mnie szczególny, bo otrzymałem od was wszystkich tyle wspaniałych i serdecznych życzeń... Tą drogą jeszcze raz dziękuję i obiecuję, że ze swej strony zrobię wszystko, aby się one spełniły... A teraz ruszam w drogę w kolejny rok swego życia u boku Eli, mego anioła... - pisał na Facebooku.