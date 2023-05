Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon randkowego show "Hotel Paradise". Tym razem w edycji "All Star" wezmą udział uczestnicy, którym nie udało znaleźć się miłości w programie. Wiemy już, że w telewizji ponownie zobaczymy Basię Pędlowską i Łukasza Książkiewicza. Kto do nich dołączy?

"Hotel Paradise: All Stars". Kim jest kolejna uczestniczka? Prawie wygrała 4 sezon

Powoli pojawiają się informacje o uczestnikach nowego sezonu "Hotel Paradise". To czekanie tylko potęguje emocje. Fani programu prześcigają się w zgadywaniu, kogo będą mogli ponownie oglądać na ekranach swoich telewizorów. Jedna z gwiazd wcześniejszych edycji pochwaliła się na swoim instagramowym koncie informacją, że wraca do show.

"Hotel Paradise All Star". Znamy pierwszą uczestniczkę. "Jestem podekscytowana"

Kolejną uczestniczką, która weźmie udział w "Hotel Paradise: All Star" jest Natalia "Nana" Majos. "Kochani, wreszcie mogę to ogłosić. Dalej nie mogę uwierzyć w to, że wróciłam do hotelu" - napisała pod filmikiem na swoim profilu. Opinie internautów są bardzo podzielone. Niektórzy nie kryli swojej ekscytacji w związku z tym, że to właśnie Nana ma się pojawić w nowym sezonie.

Pod postem pojawiło się także dużo negatywnych głosów: "Najgorzej", "A już myślałam, że będą brali tylko lubiane osoby przez widzów... A tu proszę". Faktycznie, w trakcie programu Nana potrafiła wzbudzić kontrowersje i nie wszyscy widzowie jej kibicowali. Mimo wszystko uczestniczka wygląda na zadowoloną z tego, że może znów wziąć udział w show.

Kocham podróże, więc okazja, by pojechać do kolejnego, egzotycznego raju, bardzo mnie ucieszyła. Nie ukrywam też, że liczę na świetną zabawę i ekscytującą grę w towarzystwie nowych ludzi - skomentowała swój udział w programie Nana Majos.

Majos pojawiła się w czwartym sezonie programu. Jej charakterystyczną cechą była egzotyczna uroda, wynikająca z jej polsko-kongijskich korzeni. W "Hotelu" od razu wpadł jej w oko Łukasz. Okazało się, że chłopak odwzajemnia jej uczucia. Szybko zostali parą i wytrwali w związku przez wiele tygodni. Udało im się nawet dotrzeć do finału, jednak uznano, że to nie oni byli lojalni i nie łączy ich prawdziwe uczucie. Nana i Łukasz pozostawali jednak razem jeszcze przez dwa lata po zakończeniu sezonu. Pomimo tego, że dziewczyna mieszkała w Gdyni, a jej partner w Brukseli, parze udało się dojść do kompromisu. Oboje zamieszkali w stolicy. Szczęście jednak nie trwało za długo, bo w 2022 roku para ogłosiła, że się rozstali.

Kto powróci do Hotelu w kolejnej dycji "Hotel Paradise". Premiera już niedługo

25 maja do TVN7 wróci hit stacji, czyli program randkowy "Hotel Paradise". Do tej pory widzowie mogli śledzić 5 sezonów. W tym roku show powróci w wyjątkowym wydaniu, bo udział wezmą tylko poprzedni uczestnicy, którym nie udało się odnaleźć swojej drugiej połówki w telewizji. Chociaż premiera zbliża się wielkimi krokami, to wciąż nie znamy wszystkich uczestników. Wiadomo już, że obok Natalii "Nany" Majos znajdzie się Barbara Pędlowska i Łukasz Książkiewicz. Patrząc na to trio, możemy się już domyślać, że szykuje się niezapomniane show.