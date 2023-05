Etykieta rodziny królewskiej jest pełna zasad i reguł, których nie wolno łamać. Książę William i księżna Kate rzadko wymieniają się czułymi gestami publicznie. Wręcz przeciwnie. Nie da się ukryć, że książęca para słynie z powściągliwości w okazywaniu swojej miłości w trakcie pełnienia publicznych zobowiązań. Wyjątkiem są jedynie nieliczne okazje. Jedna z nich niedawno miała miejsce. Książę Walii został przyłapany na wykonaniu czułego gestu w stosunku do żony.

Książę William zdobył się na czuły gest w kierunku do księżnej Kate. To rzadkość

Magazyn "Femail" ujawnił, że ostatnio książę William coraz pewniej czuje się w obiektywnie kamer, blasku fleszy i reflektorów. Być może komfortowe samopoczucie sprawia, że nie boi się już okazywać uczuć księżnej Kate.

Jakiś czas temu książę William i księżna Kate pojawili się na pierwszym przyjęciu ogrodowym w Pałacu Buckingham od czasu oficjalnej koronacji króla Karola III. Po przywitaniu się z publicznością jeden z uczestników wydarzenia miał okazję zaobserwować czuły gest księcia Walii w kierunku do małżonki. Wszystko wskazuje na to, że mimo upływu lat miłość tych dwojga wprost rozkwita. Jak twierdzi jeden z informatorów, książę William miał czule położyć rękę na plecach swojej ukochanej, gdy wracali do pałacu.

Członkom rodziny królewskiej nie jest wskazane publiczne okazywanie miłości

Jeszcze przed ślubem rodzina Middletonów opublikowała zdjęcie pary w dniu ukończenia szkoły w St. Andrews w 2005 roku. Książę i księżna byli wówczas ubrani w białe koszule. Na fotografii mogliśmy dostrzec, jak uroczo trzymają się za ręce. Był to jeden z pierwszych przypadków, gdy fani rodziny królewskiej mogli zobaczyć, jak jeden z ich członków pozwala sobie na publiczne okazywanie uczuć.

W następnych latach książę William wydawał się być wyjątkowo dumny z księżnej Kate. Niemniej jednak rzadko zdobywał się na jakiekolwiek czułości. Jednym z wyjątków był ślub, który wzięli w 2011 roku. Przed zawarciem związku małżeńskiego o wiele częściej zdarzało się uchwycić tę dwójkę w romantycznej sytuacji. Zobacz też: Książę William uhonorował królewskiego doradcę. To on oskarżył Meghan Markle o mobbing.