Pamiętacie siostry Godlewskie? Obie zadebiutowały na YouTube w grudniu 2017 roku. Małgorzata i Esmeralda z dość specyficzną manierą wykonywały świąteczną piosenkę "Pada śnieg", a ich nagranie szybko stało się viralem. Co roku powraca w memach jak bumerang, a siostrzane duo raz po raz o sobie przypomina. W tle eurowizyjnego ferworu jedna z sióstr, Esmeralda, podzieliła się z obserwatorami coverem piosenki "Solo" Blanki.

Esmeralda Godlewska śpiewa "Solo" Blanki. Tego nie da się odsłyszeć

"Życie lubi zaskakiwać, a śpiewać każdy może - trochę lepiej, trochę gorzej. Jestem tego żywym przykładem. A o to próbka mojego głosu" - zaczęła Godlewska. Po tym słowach zaczęła śpiewać "Bejba", lecz niestety szybko odkryła, że ma problemy z tekstem. Celebrytka nieudolnie próbowała przypomnieć sobie zwrotki, aż sama zaczęła się z siebie śmiać. Pod koniec "występu" zaznaczyła, że trzyma kciuki za Blankę i życzy jej wysokiego miejsca w konkursie. Wykonanie "Solo" Goldewskiej możecie zobaczyć poniżej. Myślicie, że miałaby większe szanse na podbicie eurowizyjnej sceny niż Blanka?

Zobacz wideo Esmeralda Godlewska śpiewa "Solo" Blanki

Esmeralda Godlewska ma spodziewać się dziecka?

Esmeralda Godlewska w ostatnim czasie pokazała na Instagramie pozytywny wynik testu ciążowego. Ojcem dziecka ma być tajemniczy Mikołaj, z którym influencerka jest od pewnego czasu w związku. W rozmowie z Pudelkiem potwierdziła ciążę i zdradziła okoliczności poznania ukochanego. "Spotkaliśmy się w sklepie spożywczym, gdy niechcący trącił mój wózek, w którym rozbiły się jajka" - przyznała. Obserwatorzy sceptycznie podeszli do informacji o ciąży. Pamiętają zapewne rewelacje influencerki z przeszłości, które mijały się z prawdą. W przeszłości dodała materiał, na którym widać zdjęcie z USG, co przywołało oczywiste skojarzenia z ciążą (w której nie była). Kilka lat temu wrzuciła zaś do internetu swój nekrolog. Później okazało się jednak, że celebrytka żyje. Przypomnijmy, że Godlewska jest już mamą kilkuletniego syna Milana. Chłopiec mieszka z jej byłym partnerem.