6 maja rodzina królewska miała ważny powód do świętowania. Karol III i Camilla zostali oficjalnie koronowani na króla i królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Tego dnia nie mogło zabraknąć najważniejszych osobistości z całego świata i członków rodziny królewskiej. Najbliżsi monarchów pełnili nawet jedne z ważniejszych ról, co z pewnością przysporzyło im wiele stresu. Księżna Kate jednak wszystkiego pilnowała i tuż przed wejściem do Opactwa Westminsterskiego ostrzegła męża.

Księżna Kate ostrzegła księcia Williama tuż przed wejściem do Opactwa Westminsterskiego

Księżna i książę Walii dotarli na miejsce ceremonii na chwilę przed koronacją wraz z dziećmi. Księżniczka Charlotte i książę Louis nie odstępowali ich na krok, natomiast książę George szedł w procesji wraz z królem Karolem III i królową Camillą. Tuż przed wejściem do Opactwa Westminsterskiego księżna wypowiedziała do męża cztery słowa. Specjalista od czytania z ruchu warg Jeremy Freeman w rozmowie z Daily Star zdradził, co powiedziała Williamowi. Okazuje się, że ostrzegła go, aby nie stanął na własną szatę "Tylko pamiętaj o szacie" - miała mówić Kate. On ją natychmiast uspokoił i zapewnił, że ma wszystko pod kontrolą "Spokojnie, już ją złapałem" - odpowiedział.

Królowa Camilla uprzykrza życie księżnej Kate

Królowa Camilla raczej nie należy do grona najbardziej lubianych członkiń rodziny królewskiej. W przeszłości oskarżano ją o rozpad małżeństwa Karola i Diany, a teraz ponoć wzięła się za relację Williama i Kate. Według doniesień zagranicznych mediów na każdym kroku stara się jej uprzykrzyć życie. Nie podoba jej się to, że pasierb wyszedł za kobietę z rodziny, która nie jest wysoko postawiona. Rodzice księżnej są traktowani przez królową okropnie.

To odpowiednie i właściwe rozwiązanie, aby Middletonowie używali wejścia dla służby, tak jak reszta kupców, którzy pełzają po pałacu. Oni udają bogatych, tak jak ich córka i potrzebują zostać na swoim miejscu - miała powiedzieć królowa Camilla, cytowana przez informatora zagranicznych mediów.