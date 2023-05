Królowa Camilla i król Karol III już są po koronacji. Nie milkną jednak echa po tym przełomowym wydarzeniu. W sieci szeroko komentowane są stroje członków rodziny królewskiej. Pod lupę brano stylizację księżnej Kate, księcia Williama oraz Harry'ego. Co natomiast miała na sobie królowa? Jej jasne szaty wywołały ogromne poruszenie w mediach. Sama zainteresowana postanowiła krótko skomentować swój wygląd w rozmowie z królem Karolem III. Ekspertka od czytania ruchu warg przeanalizowała jej komentarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Król Karol III - najstarszy wstępujący na tron w dziejach Wielkiej Brytanii

Królowa Camilla zwróciła uwagę na funkcjonalność stroju. Skomentowała go z przekąsem

Płaszcz w odcieniu kości słoniowej ze złotymi i srebrnymi zdobieniami okrywał okazałą suknię w subtelne kwiaty, która sięgała samej ziemi. Autorem stroju jest brytyjski projektant Bruce Oldfield. Baczni obserwatorzy rodziny królewskiej dostrzegli na sukni inne niespotykane akcenty, takie jak imiona dzieci i wnucząt królowej. Projektant nie zapomniał ponadto o czworonożnych przyjaciołach monarchini. Psie akcenty również zostały uwzględnione w kreacji. W połączeniu z biżuterią sukienka wyglądała olśniewająco. Jak się okazuje, była także praktyczna. Ekspertka od ruchu warg, Elisabeth Taunton wyczytała komentarz królowej, który został wypowiedziany w stronę jej męża.

Cieszę się, że jest mi wystarczająco ciepło - miała wyznać królowa Camilla.

Król Karol III miał z kolei szatę z aksamitu karmazynowego. Ten sam element garderoby miał na sobie król Jerzy VI, kiedy był koronowany w 1937 roku. Stroje małżonków pasowały do siebie szykiem. Co z kolei miała na sobie księżna Kate? Ukochana księcia Williama założyła suknię w kolorze kości słoniowej od Alexandra McQueena. Wzrok przykuwały srebrne hafty o kwiatowym motywie. Przykryła tę kreację granatowo-czerwonym płaszczem. Najbardziej charakterystycznym elementem jej stylizacji była jednak ozdoba głowy, czyli korona złożona ze srebrnych liści.

Królowa Camilla w żałobie. Nie żyje brytyjski komik Paul O'Grady

Królowa Camilla broniona przez syna

Niektórzy nie wierzą w uczucie, którym monarchini darzy króla Karola III. Zarzucają jej interesowność. Syn królowej Camilli, czyli Tom Parker Bowles postanowił stanąć w jej obronie. Myślę, że zmiany się zdarzają, ale nie obchodzi mnie, co ktoś mówi - to nie była żadna gra końcowa. Wyszła za mąż za osobę, którą kochała i to właśnie się stało - wyznał w podcaście "The News Agents". Przeciwko relacji królowej Camilli i króla Karola III byli Harry i książę William. Wręcz błagali ojca o to, aby nie wiązał się z monarchinią. Więcej o tej sprawie przeczytacie tutaj.