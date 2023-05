Doda, podobnie jak inne osoby pasjonujące się muzyką, z zaciekawieniem śledzi przebieg tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. W trakcie drugiego półfinału bacznie przyglądała się kolejnym telewizyjnym występom, w oczekiwaniu na Blankę Stajkow - naszą reprezentantkę. Wokalistka nie była sama. Towarzyszył jej ukochany. Niestety, Dariusz Pachut nie był zbyt zainteresowany muzycznym wydarzeniem. W pewnym momencie zdarzyło mu się nawet przyciąć komara. Doda wszystko uwieczniła. Musicie to zobaczyć.

Doda aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie zgromadziła liczne grono obserwujących. Jej losy śledzi ponad pół miliona osób. Artystka stara się pozostawać w kontakcie z fanami. Często relacjonuje im codzienność i odnosi się do obecnych wydarzeń. Tym razem pokazała im, jak ogląda Eurowizję.

Doda podzieliła się uroczym nagraniem prosto z łóżka. Zakochani leżą wtuleni w siebie. Piosenkarka trzyma pilot od telewizora i z zaciekawieniem śledzi kolejne występy. Z kolei Dariusz Pachut obejmuje ją ręką i zamyka oczy. To nie umknęło uwadze czujnej ukochanej. "No ale mógłbyś się zmusić, żeby ze mną to pooglądać" - powiedziała rozżalona. "No przecież się zmuszam" - odpowiedział, otwierając oczy. "Nie udawaj. Przysypiasz" - skwitowała.

W dalszej części Doda wymieniła, którym krajom kibicowała najbardziej. W tle mogliśmy zobaczyć Dariusza Pachuta, który odpłynął w daleką krainę snu. "No dobra, więc tak: Armenia, Belgia, Islandia jeszcze jeszcze, Polska i Australia mi się podobała" - zdradziła. Wtem nagle odezwał się śpiący ukochany. "A mi się jeszcze podobali panowie w kapeluszach" - wyszeptał. Całe nagranie możecie obejrzeć w naszym materiale wideo na górze strony.

Do finału Eurowizji awansowało 20 kandydatów, po dziesięć z każdego półfinału. Oprócz nich miejsce w finale zapewniona ma także Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy oraz zwycięzca poprzedniej edycji konkursu, czyli Ukraina. Wiadomo już, że reprezentantka Polski, Blanka Stajkow wystąpi w trakcie finału jako czwarta. Wielki Finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji zostanie rozstrzygnięty już w najbliższą sobotę 13 maja. Transmisję z wydarzenia będzie można śledzić na antenie TVP 1 od godziny 21:00. Zobacz też: Majdan oskarży Dodę? "To sprawa opierająca się o zniesławienie i zaangażowanie prawników" [PLOTEK EXCLUSIVE].