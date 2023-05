Roksana Węgiel w ultrakrótkiej mini na egzaminie maturalnym. Nauczyciele ją ocenili

Roksana Węgiel postanowiła po raz kolejny pokazać się w odważnej stylizacji i nie zważać na zdanie innych. Na instagramowym koncie piosenkarki pojawiła się fotografia wykonana po egzaminie maturalnym. O ile w stroju nie ma wyzywających barw i pod tym względem jest on stosunkowo skromny, to przyczepić można się do długości sukienki w kontekście okazji, na którą została ubrana. Ultrakrótka mini na egzamin maturalny nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem.

Roksana Węgiel po raz kolejny zwraca uwagę stylizacją. Na egzamin maturalny założyła bardzo krótką sukienkę

Roksana Węgiel dała się poznać szerszej publiczności w 2017 roku. Wzięła wtedy udział w programie "The Voice Kids" i niemal natychmiast skradła serce Edyty Górniak. Rok później młoda wokalistka wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci z utworem "Anyone I Want to Be" i zyskała całkiem sporą rzeszę fanów. Piosenkarka do dziś chętnie tworzy i pojawia się na wielu muzycznych scenach. Na swoim instagramowym koncie chętnie relacjonuje chwile z życia prywatnego i nie ma problemu z pokazywaniem siebie. Ostatnio opublikowała zdjęcie wykonane po egzaminie maturalnym. Cała uwaga skupiła się nie na wyniku, lecz na stylizacji.

Roksana Węgiel pochwaliła się wynikiem maturalnym z języka angielskiego. Cała uwaga skupiła się jednak na jej stylizacji

Na egzamin maturalny z języka angielskiego Roksana Węgiel wybrała budzącą skrajne emocje stylizację. Było skromnie, jednak nie do końca. Szara sukienka o fasonie marynarki prezentowała się naprawdę dobrze, lecz jej długość może być dyskusyjna. Generalnie przyjęło się, że na egzamin dojrzałości nie powinno się ubierać wyzywająco i zbyt mocno epatować ciałem. Zdaje się, że Roksana Węgiel postanowiła przekroczyć te standardy.

Roksana Węgiel Fot. instagram.com/@roxie_wegiel

Sukienka mimo prostej formy do skromnej nie należała. Jej długość zwracała uwagę i zdaje się, że nie była najlepszym rozwiązaniem na tego typu okazję. Stylizacji nie złagodziły nawet białe, sportowe buty. Mimo, że look wokalistki nie był zły, to nie pasował do kontekstu. Piosenkarka pochwaliła się, że uzyskała 100 procent z matury ustnej z języka angielskiego, lecz w przypadku publikacji zdjęcia sprzed szkoły wynik ten nie był tematem numer jeden.