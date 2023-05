Jeszcze niedawno mało kto wierzył, że to właśnie Blanka i jej "Solo" zagwarantuje Polsce miejsce w finale 67. konkursu piosenki Eurowizji. A jednak. Głosami widzów to właśnie piosenkarka przeszła do kolejnego etapu. Chociaż wokalistka cieszy się w kraju dużą popularnością, a jej muzykę często można usłyszeć w stacjach radiowych, to wciąż niewiele o niej wiemy. Teraz mediom udało się dotrzeć do rodziców kobiety.

Kim są rodzice Blanki? Teraz wiemy

Doniesienia na temat tego, kim są rodzice Blanki i czym się zajmują, już od jakiegoś czasu pojawiają się w mediach. Niedawno jeden z internautów na Tiktoku udostępnił nagranie, w którym sugerował, że mama piosenkarki związana jest z Telewizją Polską. Miała pracować jako charakteryzatorka przy niektórych produkcjach serialowych stacji. Informacje te nie zostały w żaden sposób potwierdzone.

Niestety, chociaż ta wersja pasuje do teorii spiskowych o tym, że wygrana Blanki w preselekcjach była ustawiona, prawda jest zupełnie inna. "Super Expressowi" udało się ustalić pochodzenie piosenkarki. Okazuje się, że jej mamą jest Polka, która kiedyś próbowała swoich sił w modelingu. Natomiast ojciec wokalistki jest bułgarskim przedsiębiorcą. W Polsce ma posiadać dwie firmy. Żadna z nich prawdopodobnie nie ma powiązań z TVP.

Bułgaria i casting do "Top Model". Jak wyglądała przeszłość Blanki?

Blanka Stajkow urodziła się w Szczecinie w 1999 roku, ale wychowywała się w niewielkiej miejscowości Mierzyn w zachodniopomorskim. Przez rok rodzina mieszkała też w Bułgarii, skąd pochodzi ojciec dziewczyny. Blanka zaznajomiła się z mediami dość wcześnie. Kiedy miała dziesięć lat, rozpisywała się o niej lokalna prasa. Piosenkarka wykupiła wówczas w Szczecinie billboard, na którym umieściła życzenia urodzinowe dla swojej mamy.

W bardzo młodym wieku zaczęła też swoją przygodę z muzyką. Ponoć od dziecka miała do tego talent. Zaprowadził on ją najpierw do szkoły muzycznej, a później na sceny w amerykańskich barach. Artystka mieszkała również przez cztery lata w USA i dawała koncerty m.in. w klubie "The Bitter End", gdzie kiedyś grywała Lady Gaga. Jednak wachlarz jej zainteresowań nie kończy się na muzyce. Jedną z dużych pasji wokalistki jest także taniec, co widać bardzo dobrze podczas jej występów.

Blanka miała również krótką przygodę z modelingiem. W 2021 roku pojawiła się na castingu do dziesiątej edycji programu TVN "Top Model". Niestety jurorzy nie byli do niej przekonani. Przeszkadzało im to, że dziewczyna jest zbyt niska, aby mogła robić dalszą karierę. Chociaż nie zakwalifikowała się do domu modelek, to wszyscy zapamiętali dmuchanego jednorożca, z którym pojawiła się przed kamerami.