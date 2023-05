Blanka to tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji. Młoda artystka wyśpiewała przejście do finału, który będziemy mogli śledzić w sobotę 13 maja. Zainteresowanie Blanką wzrosło w ostatnich dniach. Głośno jest o niej nie tylko za sprawą kultowego "Solo", ale i specyficznej stylizacji, którą założyła z okazji ceremonii otwarcia konkursu. Miała na sobie wówczas zieloną suknię z napisem "Bejba". Tego dnia Blanka udzieliła kilku wywiadów, między innymi dla ukraińskich mediów. Okazało się, że Ukraina jej kibicuje.

Blanka wspierana przez Ukrainę. Dziennikarka zaskoczyła naszą reprezentantkę

Podczas eurowizyjnego tygodnia prowadzący media społecznościowe różnych krajów są niezwykle aktywni. Publikują nagrania zza kulis konkursu i dzielą się odczuciami uczestników. Jeden z nich przykuł szczególną uwagę. Okazuje się, że Blanka zebrała już grono fanów w Ukrainie. Jedna z ukraińskich dziennikarek podczas ceremonii otwarcia pokazała jej film z centrum Kijowa. Na ekranie można było zobaczyć, że wyemitowano teledysk do utworu "Solo". "W centrum Kijowa mamy taki bilbord. Zobacz, tutaj był twój teledysk" - mówiła reporterka. Całość wprowadziła Blankę w prawdziwe osłupienie. Nie mogła uwierzyć, że to ona. Sami zobaczcie jej reakcję.

Żartujesz? Nie wiedziałam. O mój Boże. Nie miałam pojęcia. Patrzcie, to w Kijowie. Niesamowite - nie mogła uwierzyć Blanka.

Eurowizja 2023. Gdzie oglądać finałowy występ Blanki?

11 maja Blanka miała okazję spełnić swoje ogromne marzenie i wystąpiła podczas drugiego półfinału Konkursu Piosenki Eurowizji. Kiedy zeszła ze sceny wszystko było jasne. Jej notowania u bukmacherów nagle wzrosły, a już kilkadziesiąt minut później prowadzący poinformowali, że Polska zakwalifikowała się do ścisłego finału. Wiadomo już, że będzie ją można oglądać podczas 13 maja na TVP1, TVP Polonia i na YouTubie Eurovision Song Contest o 21:00. Również my będziemy na bieżąco specjalnie dla Was relacjonować to, co się dzieje na scenie. Nasza reprezentantka wystąpi jako czwarta, tuż po Szwajcarii.