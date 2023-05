Millie Mackintosh to brytyjska charakteryzatorka, która od dziecka mieszka w Wielkiej Bratani. W przeszłości była bliską koleżanką Meghan Markle i pomagała jej się odnaleźć po przeprowadzce do Londynu. Obie wówczas były po rozwodzie i starały się wspierać w tym trudnym czasie. Spędzały ze sobą niemal każdą wolną chwilę i mogły na siebie liczyć. Kontakt jednak się urwał, kiedy światło dzienne ujrzały informacje, że Meghan spotyka się z księciem Harrym. Wysłała dosadną wiadomość.

Meghan Markle zmieniła się po poznaniu księcia Harry'ego

Millie Mackintosh starała się być oparciem dla Meghan Markle na każdym kroku. Kiedy ta wprowadziła się do Londynu, wręczyła jej nawet książkę ze wszystkimi ważnymi kontaktami. Po raz ostatni miały okazję się zobaczyć osiem lat temu podczas wycieczki do Costswols. "Myślałam, że pójdziemy na jogę, a skończyło się leżeniem w basenie z margaritami" - wspominała tamten dzień w rozmowie z Mirror. Później zaczęły się pojawiać plotki o związku Meghan i Harry'ego, jednak ta milczała. Charakteryzatorka wysłała do niej wiadomość, aby się upewnić czy wszystko ok. Nie takiej odpowiedzi się spodziewała.

Wysłałam jej wiadomość w stylu: "Hej, mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Myślę o tobie". A ona odpisała bardzo gwałtownie. To nie było podobne do naszych wcześniejszych rozmów. Nie pytałam jej, czy spotyka się z księciem. Zrozumiałam jednak, że potrzebuje teraz przestrzeni, aby ochłonąć - opowiadała Millie Mackintosh.

Meghan Markle nagle urwała kontakt z przyjaciółką

Millie Mackintosh liczyła, że kiedy Meghan poukłada sobie sprawy, odezwie się do niej i powie, że po prostu była zestresowana. Tak się jednak nigdy nie stało. Charakteryzatorka twierdzi, że Meghan Markle wchodząc do rodziny królewskiej, nie chciała być kojarzona z kimś, kto pracuje przy reality show.

Mój instynkt podpowiada mi, że Meghan pomyślała: "Teraz będę księżną, nie potrzebuję już MIllie w moim życiu. Nie mogę być kojarzona z 'Made In Chelsea'". Wtedy właśnie pracowałam przy reality show - spekulowała Millie Mackintosh.