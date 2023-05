Kiedyś Blanka wyglądała zupełnie inaczej. Wypłynęły jej stare zdjęcia

Półfinałowy występ Blanki w Konkursie Piosenki Eurowizji nie przeszedł bez echa. Piosenkarka zwróciła uwagę nie tylko melodyjną i wpadającą w ucho piosenką, ale także dopracowanym do perfekcji wizerunkiem. Widać że każdy element stylizacji był dokładnie przemyślany i nie było tu miejsca na przypadek. Artystka prezentowała się bardzo kobieco i po jej zachowaniu wywnioskować można, że dobrze czuła się sama ze sobą. 23-latka nie zawsze jednak wyglądała tak jak teraz. Na jej instagramowym koncie znajdują się zdjęcia, na których jest nie do poznania.

Blanka nie wygląda już tak jak kiedyś. Wydoroślała i postawiła na bardzo kobiecy wizerunek

Blanka dała się poznać szerszej publiczności jako charyzmatyczna piosenkarka stawiająca na bardzo kobiecy wizerunek. Od początku kariery jest bardzo konsekwentna i zawsze pokazuje się w dopracowanych do perfekcji stylizacjach. Widać, że artystka przywiązuje uwagę do szczegółów i nie ma u niej miejsca na przypadek. Zazwyczaj zobaczyć ją można w idealnie ułożonych włosach, makijażu, w którym pierwsze skrzypce grają mocno podkreślone oczy i dopasowanych do sylwetki stylizacjach.

Kiedyś Blanka wyglądała inaczej. Nie zawsze stawiała na tak konsekwentny wizerunek

Na instagramowym profilu Blanki znaleźć można jej stare zdjęcia. Wokalistka wygląda na nich zupełnie inaczej. Stosunkowo niedawno stawiała na bardziej naturalne looki i stroniła od idealnie wypracowanego wizerunku. Z całą pewnością wpływ na to miał nastoletni wiek artystki, a co za tym idzie mniejsza odwaga w wyrażaniu siebie i nie do końca ukierunkowana ścieżka, którą chce się podążać. Blanka nie miała problemu z pokazaniem się bez makijażu i dumnie prezentowała swój naturalny kolor włosów - obecnie wprowadziła w niego subtelne pojaśnienia, które rozświetliły jej twarz.

Zmiana wizerunku u Blanki z pewnością spowodowana jest rozpoczęciem kariery scenicznej. Artyści często wybierają określony i wyrazisty styl, aby wyróżnić się na tle innych osób z branży. Patrząc na nowy styl Blanki, można odnieść wrażenie, że czerpie ona inspiracje od latynoskich diw sceny muzycznej - podobieństwo do Jennifer Lopez jest bardzo wyraźne. U reprezentantki Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji gra wszystko - piosenka, wizerunek i choreografia.