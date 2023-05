Elliot Page jest jednym z najbardziej docenianych i nagradzanych aktorów młodego pokolenia. Występował m.in. w "Incepcji" obok Leonardo DiCaprio. Aktualnie związany jest z Netfliksową produkcją "The Umbrella Academy". Aktor jest znany również z tego, że zawsze bardzo otwarcie mówi o tożsamości płciowej. Swoją historią dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikował zdjęcie, na którym pozuje bez koszulki.

Elliot Page pozuje bez koszulki. W końcu czuje się dobrze

Na instagramowym koncie Elliota Page'a pojawił się post. Aktor opublikował selfie, na którym widać też kawałek jego nagiego torsu. Na fragmencie, który pokazał, ma na sobie jedynie czapkę z daszkiem i łańcuszek, a także wygrzewa się na słońcu. Pod postem Page podzielił się emocjonującym wpisem na temat tego, jak czuł się do tej pory, nie chcąc pokazywać swojego ciała.

Dysforia (płciowa - przyp. red.) była szczególnie uciążliwa latem. Brak warstw, tylko koszulka - albo warstwy i bycie wiecznie spoconym - ciągle patrząc w dół, poprawiając za dużą koszulkę - napisał.

Jak można zobaczyć na zdjęciu, dyskomfort, który odczuwał aktor, w końcu zniknął, kiedy przeszedł operację korekty płci. Wciąż można zobaczyć jeszcze po niej blizny na jego ciele. Page jednak dumnie je prezentuje, oznajmiając, że czuje się bardzo dobrze po zabiegu.

Teraz tak dobrze się czuję na słońcu. Nigdy nie myślałem, że będę mógł tego doświadczyć. Tej radości w swoim ciele. Jestem bardzo wdzięczny za to, co zrobiła dla mnie opieka zdrowotna osób transpłciowych. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł dalej dzielić się z wami moją podróżą - dodał.

Pod zdjęciem Elliota Page'a pojawiło się dużo wsparcia

Pod postem gwiazdy pojawiły się komentarze pełne wsparcia i zrozumienia. Fani zachwycali się przemianą aktora, doceniając, że czuje się on coraz lepiej ze swoim wyglądem. Post zalała od razu fala pozytywnych emocji. "Cieszę się twoim szczęściem i światłem, które roztaczasz. Każdy zasługuje na szczęście z życia zgodnie ze swoją tożsamością i na to, aby poczuć się w swoim ciele jak w domu", "Nigdy nie wyglądałeś lepiej" - pisali.

Część z komentujących dzieliła się także swoimi historiami. Opowiadali o tym, jak przeszli operację i o tym, jak dużo zmieniła ona w ich życiu. Opowieści, którymi podzielili się fani, były często bardzo emocjonujące. "Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie opieka medyczna dla osób transpłciowych", "To moje pierwsze lato po operacji. Uwielbiam nosić teraz topy na ramiączkach. To takie uwalniające". Wiele z nich dziękowało też aktorowi za to, że stał się dla nich inspiracją, za to, że dzieli się z nimi swoimi przeżyciami i przez to łatwiej jest im przechodzić przez to samo.