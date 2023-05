11 maja Blanka spełniła ogromne marzenie i stanęła na eurowizyjnej scenie, aby powalczyć o wejście do ścisłego finału. Widać, że na przestrzeni ostatnich miesięcy bardzo ciężko pracowała. Podczas występu mogliśmy zobaczyć ją w fenomenalnej zwiewnej stylizacji, którą później z siebie zerwała i zaprezentowała się w pomarańczowej kreacji. Uwagę zwracała przerwa taneczna i niesamowite efekty wizualne. Dodatkowo dało się usłyszeć, że jej wokal znacznie się poprawił. Artystka w końcu zabrała głos po tym pełnym emocji wydarzeniu.

Blanka odzywa się po półfinale Eurowizji

Ciężka praca popłaca, o czym przekonała się Blanka. Piosenkarka zachwyciła sobą widzów do tego stopnia, że porównywali ją do Edyty Górniak i byli pod wrażeniem postępu, jaki zrobiła. Ostatecznie dało jej to przepustkę do finału. Piosenkarka odezwała się jeszcze z areny w Liverpoolu. Na InstaStories pojawiło się krótkie nagranie, gdzie podziękowała fanom za tak ogromne wsparcie. Nie kryła szczęścia.

O mój Boże! Jesteście fantastyczni, kocham was. Dziękuję kochani za całe wsparcie. Lecimy, Polsko! - krzyczała radośnie Blanka.

Maryla Rodowicz pieje z zachwytu nad Blanką

Maryla Rodowicz jeszcze przed drugim półfinałem opublikowała na Facebooku wpis, w którym oceniła szansę na przejście do finału. Nie mogło zabraknąć kilku słów o Blance. Diwa przyznała, że trzyma za nią kciuki i uważa, że "Solo" to prawdziwy hit. Wspiera ją od samego początku i przykro jej było patrzeć na hejt, jaki się wylał. "Na tym tle piosenka Blanki moim zdaniem dobrze wypada, jest hitowa, zgrabnie napisana, a sama Blanka jest ładną dziewczyną i życzę jej jak najlepiej. Wspieram ją od samego początku i przykro mi z powodu tej masy hejtu. Ta dziewczyna nie zasłużyła na taką nienawiść. Wspierajmy Blankę" - pisała Rodowicz.

Eurowizja 2023. Kiedy i gdzie oglądać Blankę w finale

Finał Eurowizji obędzie się już 13 maja o godzinie 21:00. Transmisja na żywo będzie emitowana na kanałach TVP Polonia oraz TVP1. Oprócz tego wszystkie występy uczestników będzie można zobaczyć podczas transmisji na YouTubie Eurovision Song Contest. Także my będziemy na bieżąco specjalnie dla Was relacjonować to, co się dzieje na scenie. Blanka wystąpi jako czwarta, tuż po Szwajcarii i przed Serbią. Innymi państwami, które zakwalifikowały się do TOP 26 są Austria, Portugalia, Serbia, Francja, Cyrp, Hiszpania, Szwecja, Albania, Włochy, Estonia, Finlandia, Czechy, Australia, Belgia, Armenia, Mołdawia, Ukraina, Norwegia, Niemcy, Litwa, Izrael, Słowenia, Chorwacja i Wielka Brytania.