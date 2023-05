Ostatnio w mediach pełno jest Cristiano Ronaldo. Niestety, nie za sprawą kolejnych sportowych osiągnięć i nowych przedsięwzięć, a komplikacji w życiu prywatnym. Coraz więcej mówi się o prawdopodobnym kryzysie w jego związku z wieloletnią partnerką Georginą Rodriguez. Jedna z byłych partnerek piłkarza przerwała milczenie i dolała oliwy do ognia. Udzieliła obszernego wywiadu, w którym uchyliła rąbka tajemnicy. Zdradziła, w jaki sposób Cristiano Ronaldo traktuje kobiety. Te słowa mogą się nie spodobać Georgine Rodriguez.

Była partnerka Cristiano Ronaldo przerwała milczenie. Wyznała o nim całą prawdę

Cristinie Buccino pochodzi z Włoch i jest aktorką. Z Cristiano Ronaldo spotykała się dość krótko, ale ta relacja cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mediów. Piłkarz zaczął się z nią spotykać zaraz po zerwaniu z modelką Iriną Shayk. Cristinie Buccino długo nie wypowiadała się na temat związku z Cristiano Ronaldo, ale w końcu odważyła się opowiedzieć o nim kilka słów.

Rozmowa z Cristinie Buccino ukazała się w magazynie "The Sun". Aktorka zdradziła, w jaki sposób piłkarz zachowuje się w stosunku do kobiet. Trzeba przyznać, że wystawiała mu nie lada laurkę i nie mogła powstrzymać się od prawienia kolejnych komplementów.

Na początku widzisz tylko zewnętrzną powłokę Cristiano Ronaldo, ale z czasem poznajesz go coraz bliżej. Cristiano okazał się hojnym facetem, który wie, jak zadbać o kobietę - wyznała Buccino.

Na sam koniec Cristinie Buccino wróciła do pamiętnego dnia, w którym pierwszy raz spotkała się z Cristiano Ronaldo. Zdradziła, że było to jedno z kultowych miejsc na Ibizie. Później dodała jeszcze, że piłkarz jest fenomenalnym mężczyzną. "Do naszego pierwszego spotkania doszło na hiszpańskiej Ibizie. Cristiano Ronaldo już tam był przede mną. Zauważyliśmy się, a nasze spojrzenia się przyciągnęły. Następnie Cristiano jak prawdziwy dżentelmen zaprosił mnie na obiad. To świetny facet. Nie mogę powiedzieć, że nie jest fajny" - zapewniała.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - dzieci

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo zaczęli się spotykać w 2016 roku. Piłkarz miał już syna Cristiano Ronaldo Juniora, który urodził się w 2010 roku. W czerwcu 2017 roku na świat przyszły bliźnięta Mateo i Eva. Dzieci urodziły się za pomocą surogatki. Jej tożsamość nie jest powszechnie znana. Miesiąc po ich narodzinach Cristiano Ronaldo potwierdził, że jego ukochana jest w ciąży. Córka pary, Alana Martina przyszła na świat listopadzie 2017 roku. W 2021 roku Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo poinformowali, że spodziewają się bliźniąt. Bella Esmeralda i Angelo urodzili się w kwietniu 2022 roku. Niestety, syn pary zmarł krótko po porodzie. Zobacz też: Georgina i Cristiano Ronaldo pocałunkiem dementują plotki o kryzysie? Spójrzcie tylko na jego minę