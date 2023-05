"Mam talent!" znika z anteny TVN. W zamian pojawi się zupełnie nowy program

Stacja TVN planuje spore zmiany. Portal Wirtualnemedia.pl dowiedział się, że w jesiennej ramówce zabraknie uwielbianego przez miliony telewidzów programu. Mowa oczywiście o, kultowym już, "Mam talent!". Talent show przez lata emisji zebrało całkiem sporą rzeszę fanów i dla części z nich oglądanie go stało się swoistym rytuałem. Wciąż nie wiadomo, co będziemy mogli obejrzeć w zamian.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak wypytują Janka Klimenta o nieprzyzwoite słowa po czesku

Jesienią nie zobaczymy nowych odcinków "Mam talent!". Z zamian na antenie pojawi się coś zupełnie nowego

Program "Mam talent!" odkąd tylko pojawił się w Polsce, to spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i w mgnieniu oka stał się bardzo popularny. Pierwszy odcinek został wyemitowany 13 września 2008 roku na antenie TVN. Mimo że jurorzy przez lata się zmieniali, to cel od zawsze był tylko jeden - znaleźć jak najbardziej utalentowaną osobę i pozwolić jej zaprezentować talent szerszej publiczności. Przez wiele sezonów programu w fotelach jurorskich zasiadali: Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińska, Jan Kliment, Agustin Egurrola, Robert Kozyra oraz Kuba Wojewódzki.

"Mam talent!". Uczestnik brytyjskiej wersji show podpalił się na scenie

"Mam talent!" nie pojawi się w jesiennej ramówce TVN. Stacja wciąż nie zdradziła szczegółów dotyczących nowego programu

Na łamach portalu Wirtualnemedia.pl przeczytać możemy, że jesienią nie będziemy mogli zobaczyć nowych odcinków "Mam talent!". Byłaby to już 15. edycja popularnego show, które przez lata wyłoniło niezliczoną ilość talentów i wielu osobom otworzyło drzwi do kariery. W sobotnie wieczory stacja TVN planuje pokazać zupełnie nowy program. Osoby przy nim pracujące wciąż nie zdradzają szczegółów i tak naprawdę nie do końca wiadomo, czego możemy się spodziewać. Jedno jest pewne - biorąc pod uwagę czas antenowy i fakt, że sobota to dzień weekendowy możemy oczekiwać czegoś naprawdę mocnego.

Najgorszy występ wszech czasów "Mam talent!". Jury chciało wymiotować

Przez lata emisji jurorzy wielokrotnie się zmieniali, jednak do tej pory żaden z nich nie skomentował zaistniałej sytuacji. Od samego początku ekspertką od wyłaniania talentów była Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska. W pierwszych trzech edycjach paniom towarzyszył Kuba Wojewódzki, którego na niedługi czas zastąpił Robert Kozyra. Wkrótce potem jego miejsce zajął Agustin Egurrola. W dwóch ostatnich edycjach pojawił się Jan Kliment, który doskonale odnalazł się w roli oceniającego. Niewykluczone, że za jakiś czas TVN wznowi nagrania popularnego formatu.