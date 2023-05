11 maja Blanka w końcu stanęła na eurowizyjnej scenie w Liverpoolu. Piosenkarka tego wieczora zaprezentowała się w pięknej zwiewnej sukni, którą nagle zdjęła i zatańczyła w niesamowitej pomarańczowej kreacji. Można było usłyszeć, że jej wokal znacznie się poprawił, a sama artystka prezentowała się nieziemsko. Nic dziwnego, że jej występ przypadł fanom do gustu.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka o petycji związanej ze zmianą werdyktu. Czuje się zagrożona?

Eurowizja 2023. Bukmacherzy oceniają szanse Blanki na wejście do finału

W sieci można było przeczytać komentarze, z których wynikało, że Blanka dała najlepszy popis od czasów Edyty Górniak, a całość zrobiła piorunujące wrażenie. Nic więc dziwnego, że jej notowania w rankingu wzrosły. Tuż po występie wszystko zostało zaktualizowane na oficjalnej stronie internetowej Eurovision World. Są oni dokładnie takiego samego zdania, co fani. Znajduje się na 8 miejscu z wynikiem poniżej 85%. Ma szansę na finał i ogromny powód do radości! W pierwszej trójce znajdują się natomiast Austria (94%), Armenia (94%) i Cypr (93%). Znacznie gorzej poradziły sobie Rumunia (5%), San Marino (6%) i Dania (19%). Cała tabela jest widoczna poniżej. Redakcja Plotka trzyma kciuki za naszą reprezentantkę.

Szanse Blanki Eurowizja screen https://eurovisionworld.com/odds/eurovision-semi-final-2

Nos może zmienić wygląd całej twarzy. Jak gwiazdy wyglądały przed operacją?

Eurowizja 2023. Internauci zachwyceni występem Blanki

Krótko przed występem Blanki reżyser Mikołaj Dobrowolski zdradził nam, że musieli wprowadzić poprawki. Z choreografii usunęli efekty multiplikacji, które wzbudziły ogromną kontrowersję. Wygląda na to, że był to strzał w dziesiątkę. Kiedy Blanka zeszła ze sceny można było przeczytać, że wypadła fenomenalnie. Posypały się komentarze: "Zero beki z Blanki, krindżu nie ma"; "Mówcie, co chcecie, nie byłam i nie jestem fanem Blanki, ale widać postęp"; "Z dotychczasowych utworów Blanka wypadła zdecydowanie najlepiej"; "Bejba dała czadu"; "Przesadzili z efektami specjalnymi, ale cieszę się, że chociaż w dance breaku je zminimalizowano. Blanka naprawdę dała radę. Wstydu absolutnie nie ma"; "Na tle konkurencji Blanka nie wypada najgorzej", "Co nie dośpiewała, to dowyglądała"- można było przeczytać na Twitterze. Dodatkowo niektórzy przyznali, że wokalnie wypadła ona najlepiej od czasów Edyty Górniak.