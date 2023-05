W mediach niedawno pojawiły się informacje o rzekomym kryzysie w związku Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez. Para poznała się w 2016 roku i od siedmiu lat tworzy szczęśliwy związek, który jest nieustannie w centrum zainteresowania mediów. Początki ich relacji były iście bajkowe i przypominają historię o kopciuszku. Ronaldo poznał ukochaną w sklepie Gucci, gdzie pracowała jako ekspedientka. Dziś 29-letnia Georgina jest nie tylko mamą dzieci piłkarza, ale doczekała się nawet własnego programu na Netfliksie "Jestem Georgina", gdzie opowiada o swojej codzienności. Hiszpańskie i portugalskie media zasugerowały, że ich relacja wisi na włosku, bo Ronaldo ma dość zachowań modelki. Para miały poróżnić ogromne wydatki Rodriguez w jednym z luksusowych centrów handlowych. Do tych spekulacji odniosła się nie tylko sama zainteresowana, ale także matka piłkarza.

Matka Cristiano Ronaldo dementuje plotki o kryzysie w związku syna. "To wszystko kłamstwa!"

Kiedy w mediach pojawiły się plotki, że Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo bliscy są rozstania, modelka natychmiast zareagowała. W mediach społecznościowych napisała krótkie zdanie, w którym poinformowała, że plotki wymyślają jedynie zazdrośnicy, a ci, którzy w nie wierzą, są idiotami. Kilka dni potem na profilu piłkarza pojawiło się romantyczne ujęcie z ukochaną. Na fotografii widać romantyczny pocałunek pary. W opisie fotografii piłkarz dopisał "niech żyje miłość!", tym samym dementując wszelkie plotki o rozstaniu.

Głos w sprawie zabrała także Dolores Aveiro, 68-letnia matka piłkarza. Kobieta wyśmiała te plotki i stwierdziła, że to wszystko kłamstwa. Jak donosi dailymail.co.uk zaczepiona przez dziennikarza wyznała, że te twierdzenia całkowicie mijają się z prawdą, a to, że pary w związkach od czasu do czasu się kłócą, jest całkowicie normalne.

To wszystko kłamstwa. W każdym związku są kłótnie, ale to, co wypisują gazety to jedno wielkie kłamstwo - podkreśłiła mama piłkarza.

Córka Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez niedawno skończyła rok. Piłkarz opublikował wyjątkowe życzenia

W zeszłym roku Ronaldo i Rodriguez poinformowali świat o rodzinnej tragedii. Georgina była w bliźniaczej ciąży i jedno z dzieci zmarło w czasie porodu. Para straciła syna Angelo. Na szczęście jedno z dzieci urodziło się całe i zdrowie. Niedawno córka pary Bella Esmeralda skończyła rok. Piłkarz opublikował z tej okazji wzruszający post. Cristiano Ronaldo wstawił na Instagram zdjęcie z córeczką i złożył jej życzenia urodzinowe. "Szczęśliwego pierwszego roku życia kochanie. Tatuś bardzo cię kocha!" - napisał. Fani byli zachwyceni jego słowami. Więcej przeczytasz tutaj.