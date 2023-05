Paweł Małaszyński nie należy do grona gwiazd, które chętnie dzielą się swoją prywatnością. Aktor znany m.in. z "Magdy M", "Lekarzy", "Czasu honoru" czy "Stulecia Winnych" oraz wielu ról teatralnych, niezwykle stanowczo wybiera zagadnienia, które chce też poruszać na swoim Instagramie. Obecnie jego prowadzony regularnie profil ma 138 tys. obserwujących. Niestety najnowszy i enigmatyczny wpis Pawła nie napawa optymizmem.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Małaszyński w nowym sezonie "Usta usta"

Paweł Małaszyński smuci się na Instagramie. "Bez odbioru"

Na nowym zdjęciu Pawła Małaszyńskiego, które zamieścił 11 maja na Instagramie, widzimy go z oddali na plaży. Zdjęcie jest czarno-białe i ma bardzo smutną refleksję. "Nic już nie smakuje jak dawniej. Nic już nie jest i nie będzie jak kiedyś. Nic nie jest po - myślę, że to tyle. To wszystko. Nie mogę oczywiście tego wiedzieć, ale mam pewne podejrzenia, że to naprawdę tylko tyle" - napisał Paweł Małaszyński.

Paweł Małaszyński w ogniu pytań o serial "Magda M.". Pamiętał zaskakujący szczegół

Myślenie, płacz i gadanie o tym… nie pomogą. Zdziczałem i nim serce moje pogrąży się w chłodzie, będę wiatrem, słońcem, deszczem… Być może wkrótce nowy dzień znów będzie mój. Bez odbioru - dodał tajemniczo aktor na Instagramie.

Internauci zaniepokojeni nowym postem Małaszyńskiego

Pod refleksyjnym postem Pawła Małaszyńskiego nie zabrakło zaniepokojonych komentarzy. Aktor nie napisał bowiem wprost o powodzie swoich przemyśleń, ale internauci zauważyli, że coś go ewidentnie martwi. Zmusiło to też użytkowników Instagrama do refleksji. "Tęsknota za przeszłością też mnie dopadła. Tęsknię za inną sobą, za innym zapachem, za innymi ludźmi. Czy nie akceptuję swojej teraźniejszości? Myślę, że akceptuję, ale wydaje mi się, że przeszłość była smaczniejsza"; "Pawle, pięknie napisałeś. Twoja wrażliwość jest wartością. Nie pozwól sobie nigdy tego odebrać"; "Jakie to smutne i depresyjne. Dużo siły. Przyszłość może być ciekawa, mimo trudności i smutku. Z przeszłości należy wspominać przyjemne chwile. Myśleć trzeba o tym, co tu i teraz" - czytamy w sekcji komentarzy. Wiele komentarzy zawiera tylko w ramach wsparcia emotikonę serca.