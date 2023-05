Występ Blanki na Eurowizji jest obecnie jednym z najgorętszych tematów. Już 11 maja artystka stanie na eurowizyjnej scenie i powalczy o wejście do ścisłego finału. Początkowo jej uczestnictwo w konkursie budziło wiele kontrowersji, a wszystko za sprawą tego, że internauci podejrzewali TVP o ustawienie głosowania. Ostatecznie jednak Polka zyskała całkiem sporo sympatyków, a jej utwór stał się prawdziwym viralem. Można było zobaczyć wiele śmiesznych filmików z jej udziałem, memy, a nawet przekonać się, jak z "Solo" poradziłyby sobie najpopularniejsze piosenkarki. Teraz przed tym zadaniem stanęli Wojciech Szczęsny i jego syn Liam. Wyszło świetnie.

Zobacz wideo Liam śpiewa piosenkę Mariny

Wojciech Szczęsny z synem śpiewają "Solo"

Marina i Wojciech Szęśni od jakiegoś czasu bardzo chętnie udzielają się na TikToku. Para publikuje tam zabawne nagrania, które osiągają często nawet milionowe odsłony. Tym razem klan Szczęsnych popisał się umiejętnościami wokalnymi, a wszystko ze względu na to, że dziś nasza reprezentantka Blanka wystąpi podczas drugiego półfinału Eurowizji. Wygląda na to, że opanowali jej utwór do perfekcji. Marina ledwo odpaliła telefon, a w tle już można było usłyszeć Liama, który zadeklarował: "Ja zaśpiewam całą piosenkę!". Jak powiedział, tak też zrobił. Co jakiś czas słychać było Wojciecha Szczęsnego, który z uśmiechem na twarzy wcinał "bejba". Syn go uciszał. Piosenkarka z kolei była zachwycona popisem chłopca: "Ale patrz, jak wymyślił w ogóle tekst" - zwróciła się do męża.

Bejba, kibicujemy. Liam na pewno! - pisała Marina Szczęsna.

Dzieci tych gwiazd żyją w luksusie. Złota kołyska i mini-ferrari to dopiero początek

Fani pod wrażeniem talentem wokalnym Liama

Nagranie z udziałem całej rodziny Szczęsnych cieszy się ogromną popularnością. Pięć godzin po publikacji zdobyło już 800 tysięcy odsłon i prawie 100 tysięcy polubień. W komentarzach licznie zgromadzili się fani, którzy nie ukrywali, że są zachwyceni Liamem. "On ma głos jak Shakira", "Talent ma po mamie. Czekam na wspólną nutkę", "Eurowizja 2024 i zespół Marina i rodzina" - czytamy. Warto tutaj przypomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że piosenkarka miała zgłosić się na preselekcje. Zrezygnowała jednak po sylwestrowym występie w TVP. Myślicie, że w przyszłości zdecyduje się na udział? A może nawet wykorzysta Liama i wyśle go na Eurowizję Junior?