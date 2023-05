Internauci komentują występ Blanki na Eurowizji. Nie jest źle! "Krindżu nie ma"

Wybranie Blanki, by reprezentowała Polskę na tegorocznej Eurowizji wzbudza od początku wiele emocji. Fani konkursu w większości liczyli, że preselekcje wygra Jann. Gdy tak się nie stało i okazało się, że do Liverpoolu poleci wokalistka z utworem "Solo", internauci zasypywali internet oburzonymi komentarzami, żądając od Blanki wycofania się z konkursu. Piosenkarka zdawała się nie przejmować uwagami i ćwiczyła w pocie czoła na ten ważny dzień, który nadszedł w czwartek, 11 maja.

Występ zmienił się na ostatniej prostej

Blanka podczas drugiego finału tegorocznej Eurowizji w Liverpoolu, zaśpiewała jako dziewiąta. Za jej kreację odpowiadał projektant Jakub Jasiński, a występ reżyserował Mikołaj Dobrowolski. Plotek dowiedział się, że ostatnie poprawki w jej występie naniesiono zaledwie dobę przed ostatecznym wyjściem na scenę. "Usunęliśmy jeden z efektów multiplikacji artystki, ten, który budził największe kontrowersje. Powodem tej zmiany była niezadowalająca realizacja obrazka. Kilka razy próbowaliśmy różnych wariantów z ujęciem typu front shoot i z multicamem, niestety organizatorzy nie mogli wypracować takiej formuły, która nas zadowalała" - mówił kilka godzin wcześniej Plotkowi reżyser odpowiedzialny za występ Blanki.

Internauci podsumowują występ Blanki na Eurowizji

Nie da się ukryć, że Blanka zaśpiewała "Solo" na scenie w Liverpoolu lepiej, aniżeli przed kilkoma tygodniami, gdy walczyła w preselekcjach. Tuż przed występem piosenkarka znajdowała się u bukmacherów na ósmym miejscu. Choć ruszała się jak doświadczona tancerka, jej pląsy nie wszystkim przypadły do gustu. Pojawiły się też opinie o nieperfekcyjnym wokalu. Użytkownicy Twittera jednak jak jeden mąż głównie skupiali się na postępie, jaki zrobiła od preselekcji. "Zero beki z Blanki, krindżu nie ma"; "Mówcie, co chcecie, nie byłam i nie jestem fanem Blanki, ale widać postęp"; "Z dotychczasowych utworów Blanka wypadła zdecydowanie najlepiej"; "Bejba dała czadu"; "Przesadzili z efektami specjalnymi, ale cieszę się, że chociaż w dance breaku je zminimalizowano. Blanka naprawdę dała radę. Wstydu absolutnie nie ma"; "Na tle konkurencji Blanka nie wypada najgorzej", "Co nie dośpiewała, to dowyglądała"- czytamy na Twitterze. Niektórym z komentarzy nietrudno odmówić przymrużenia oka. ""Najlepsza wokalnie od czasów Górniak. Gdzieś pomiędzy nią, a Mandaryną. Finał jest nasz" - napisał jeden z komentatorów.

