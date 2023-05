Małgorzata Ostrowska-Królikowska przeszła metamorfozę. Jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć jej odmienioną sylwetkę. Okazuje się, że aktorka pozbyła się dziesięciu kilogramów. Wcześniejsza dieta gwiazdy "Klanu" opierała się na tradycyjnych potrawach, bowiem uwielbia ona gotować, a także była członkinią koła gospodyń wiejskich. W przeszłości Ostrowska-Królikowska eksperymentowała z różnymi dietami, jednak żadna nie była trwale skuteczna. Wszystko przez to, że aktorka wprowadzała zbyt rygorystyczny sposób żywienia. Tym razem aktorka wprowadziła jedynie niewielkie zmiany, które okazały się skuteczne.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska schudła. Pomogło wyeliminowanie jednego składnika

Okazuje się, że serialowa Grażynka Lubicz po prostu zrezygnowała z białego pieczywa. Nie od dziś wiadomo, że dietetycy i specjaliści namawiają do zastępowania go pieczywem pełnoziarnistym, które ma znacznie więcej pozytywnych dla naszego organizmu wartości odżywczych. To także źródło błonnika, a ten wpływa na m.in. pracę jelit, a także ogranicza wchłanianie tłuszczów. To nie wszystko.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska zaczęła częściej korzystać z zabiegów spa, dzięki czemu nie tylko czuła się znacznie lepiej fizycznie, lecz także psychicznie. W jednym z wywiadów zachwycała się wizytami w salonach odnowy biologicznej. "Uwielbiam SPA! Gdybym mogła, siedziałabym tam całymi godzinami" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem". Oprócz tego wprowadziła więcej ruchu na co dzień.

