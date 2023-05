Blanka doczekała się tego dnia. Już dzisiaj, bo 11 maja polska reprezentantka wystąpi podczas drugiego półfinału tegorocznego konkursu Eurowizji w Liverpoolu i zaśpiewa piosenkę "Solo". O czym ona tak właściwie śpiewa? Postanowiliśmy przyjrzeć się jej piosence o miłości, która według bukmacherów, ma szanse przejść do ścisłego finału, który odbędzie się już za dwa dni.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka o petycji związanej ze zmianą werdyktu. Czuje się zagrożona?

Kobieta z "Solo" ulokowała źle uczucia

Nie wiadomo, czy utwór Blanki "Solo" jest autobiograficzny. Z tekstu piosenki wynika jednak, że kobieta, o której śpiewa Blanka, ma złamane serce. Niestety ukochany ją oszukiwał, podczas gdy uczucia z jej strony były szczere i czyste. Zakochana zdawała się nie widzieć jego wad.

"Baby, It's kind of crazy. How else to phrase it? With you I've lost my senses"

(tłum.: "Kochany, to trochę szalone. Jak inaczej to ująć? Przy tobie straciłam swoją czujność")

Maryla Rodowicz ocenia możliwości Blanki na Eurowizji. Zaskakujące słowa

Blanka śpiewa o draniu w "Solo"

Mężczyzna z utworu "Solo" okazał się innym człowiekiem, niż przypuszczał podmiot liryczny. W końcu jednak bańka prysła i kobieta przejrzała na oczy. Jest gotowa, by stawić czoła złamanemu sercu i zawalczyć o siebie. Przy okazji nazywa sprawcę swoich miłosnych rozterek "draniem". Kim dokładnie jest? Tego, póki co Blanka nie zdradziła.

"You're hot and cold. High and you're low. Messin' with my mind. No, oh-oh, that's not how it goes. So, let me spell it out"

(tłum.: "Potrafisz być niezwykle miły, a chwilę później jesteś kompletnym draniem. Mieszasz mi w myślach. No nie może tak być. Więc pozwól, że ci przeliteruję")

Blanka o kobiecie, która zaakceptowała bycie singielką

Kobieta z "Solo" polubiła w końcu samotność. Wie, że sama się nie zrani. Zapewnia w refrenie, że jako singielka czuje się dużo lepiej niż przy boku eks.

"Now I'm better solo, solo. I never let me down, didi-down-down-down. Now I'm gonna show ya, show ya. Show you what it is you're missing out. Now I'm better solo, solo. I never let me down, didi-down-down-down. Now I'm gonna show ya, show ya. How I be getting down, solo"

(tłum.: "Teraz jest mi lepiej samej. Nigdy się na sobie nie zawiodę. Teraz ci pokażę, co tak naprawdę tracisz. Teraz jest mi lepiej samej. Sama dla siebie nie będę rozczarowaniem")

Co ciekawe, w pewnym momencie Blanka śpiewa, że gdy pogodziła się z rozstaniem, nie może opędzić się od zainteresowania jej osobą.

"Watch me. All eyes on me now. Bet you regret how. What goes around comes around"

(tłum.: "Patrz na mnie. Wszyscy na mnie patrzą. Na pewno żałujesz. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie")