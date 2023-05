Za nami drugie eliminacje do wielkiego finału Konkursu Piosenki Eurowizji. 11 maja na scenie w Liverpoolu rywalizowali ze sobą artyści z 16 krajów: Danii, Armenii, Rumunii, Estonii, Belgii, Cypru, Islandii, Grecji, Słowenii, Gruzji, San Marino, Austrii, Albanii, Litwy, Australii i Polski. Do finału mogło przejść jedynie 10 spośród nich. Blanka miała po raz pierwszy okazję zaprezentować "Solo" na scenie przed tak liczną publicznością. Na próbie generalnej poradziła sobie wyśmienicie i doceniono jej potężny progres od czasu preselekcji. Według bukmacherów Polska miała duże szanse na finał. Jak Blanka wypadła na scenie podczas eliminacji? Widzowie bez wątpienia pokochali "Solo", bo Blanka pojawi się w finale Eurowizji! Mamy to!

Drugi Półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji. Blanka zaśpiewała "Solo" i ....

W tym roku podczas konkursu Eurowizji Polskę reprezentuje Blanka z utworem "Solo". Ten wybór od początku wywołał sporo kontrowersji. Fani Eurowizji mieli innego faworyta i zarzucili TVP brak transparentności. Blanka także stała się tematem memów ze względu na specyficzne akcentowanie tekstu w swojej piosence "Solo". Słowo "Bejba" szybko stało się znakiem rozpoznawczym Polki. Kiedy pojawiła się w Liverpoolu, udowodniła, że ma do siebie dystans i to z czego była wyśmiewana, przekuła w atut. Na turkusowym dywanie jeszcze przed konkursem pojawiła się w zielonej sukni z niebotycznie długim trenem z napisem "Bejba". Od razu zwróciła na siebie uwagę i podbiła serca publiczności. Jak "nasza Bejba", jak określają Blankę fani, poradziła sobie na scenie? Na pewno nie marnowała ostatnich dni i widać znaczącą poprawę. W Liverpoolu pojawiła się w pomarańczowo-fioletowej połyskującej sukience i po kilku sekundach padło to najważniejsze słowo.... "Bejba", które rozpoczyna utwór "Solo". Jak eurowizyjna publiczność przyjęła występ Blanki? Mamy to! "Bejba" podbiła serca widzów i Blanka wystąpi podczas tegorocznego finału.

Drugi Półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji. Te kraje zakwalifikowały się do finału

Wielki finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji już w sobotę 13 maja. W tym roku konkurs odbywa się w Liverpoolu. Impreza rozpocznie się o godzinie 21:00 i Plotek będzie na bieżąco relacjonował wydarzenia. W pierwszym półfinale poznaliśmy już 10 finalistów. W konkursie na pewno wezmą udział Chorwacja, Mołdawia, Szwajcaria, Finlandia, Czechy, Izrael, Portugalia, Szwecja, Norwegia i Serbia. Do finału automatycznie zakwalifikowały się także Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i Ukraina. Dzisiaj poznaliśmy dalszych finalistów. Oprócz Polski na scenie pojawią się także reprezentanci z Albanii, Cypru, Estonii, Belgii, Austrii, Litwy, Australii, Armenii i Słowenii.

