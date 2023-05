Mimo że Rihanna jest jedną z największych gwiazd na świecie, udaje się jej zachować dla siebie znaczną część prywatnego życia. Informacja o tym, że spodziewa się pierwszego dziecka z raperem A$AP Rockym, dotarła do mediów cztery miesiące przed rozwiązaniem. 13 maja ubiegłego roku para powitała na świecie synka, jednak jego imię do dziś pozostawało tajemnicą. "Daily Mail" dotarł do informacji, z których wynika, że chłopiec został nazwany Rza. Imię jest z pewnością nietypowe, ale zostało przemyślane.

Syn Rihanny otrzymał imię po znanym raperze

Brytyjski tabloid przekazał, że imię pociechy Rihanny i A$AP Rocky'ego nie jest przypadkowe. Syn pary miał bowiem otrzymać imię po amerykańskim raperze i założycielu Wu-Tang Clan Robercie Fitzgeraldzie Diggsie, znanym pod pseudonimem RZA. Imię jest bardzo oryginalne, ale syn wokalistki zapewne nie jest jedynym chłopcem na świecie, który je nosi. Jak możemy przeczytać na stronie babynameseasy.com, Rza to imię pochodzenia irańskiego i oznacza "ziemię i nadzieję". Rihanna wzbraniała się nie tylko przed ujawnieniem imienia syna, ale długo nie pokazywała także jego samego. Nagraniem z chłopcem podzieliła się jednak w grudniu ubiegłego roku, a fani są zgodni, że to wykapany tata.

Rihanna i A$AP Rocky spodziewają się drugiego dziecka

Mały Rza za kilka dni będzie miał pierwsze urodziny i już niebawem doczeka się rodzeństwa. Podczas występu na Super Bowl w lutym tego roku Rihanna odsłoniła ciążowy brzuch, a informację o tym, że spodziewa się dziecka potwierdził z TMZ jej przedstawiciel. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie drugie dziecko gwiazdy przyjdzie na świat. Portal womenshealthmag.com spekulował, że na początku maja Rihanna jest już w szóstym lub siódmym miesiącu ciąży, co oznaczałoby, że jej kolejna pociecha urodzi się latem. Media spekulują już także na temat płci kolejnego potomka pary. Rozwiązaniem zagadki miała być wyprawa na zakupy, na których Rihanna została przyłapana w kwietniu. Wokalistka wybierała różowe ubranka, co rzekomo ma oznaczać, że spodziewa się dziewczynki.