11 maja Blanka stanie na półmetku do spełnienia swojego ogromnego marzenia. Reprezentantka Polski w drugim półfinale Konkursu Piosenki Eurowizji powalczy o awans do ścisłego finału z piosenką "Solo". Początkowo jej udział w konkursie budził sporo kontrowersji. Wiele osób doszukiwało się ustawki i apelowano do TVP o zmianę reprezentanta. Z tego powodu spadły jej notowania w rankingach bukmacherskich, jednak te znacznie podskoczyły po próbach w Liverpoolu, gdzie widać spory postęp. Elżbieta Zapendowska jednak dalej nie widzi szans na jej wygraną. Na jej wypowiedź zareagował aktor Jacek Borkowski.

Zapendowska nie widzi szans dla Blanki. Borkowski ostro jej odpowiedział

Jako że występ Blanki zbliża się wielkimi krokami, postanowiliśmy zapytać Elżbietę Zapendowską o to, jakie szanse na przejście do ścisłego finału jej zdaniem ma wokalistka. Trenerka wokalna nie gryzła się w język i otwarcie przyznała, że jej zdaniem "Solo" nie odniesie światowego sukcesu. "Znam ją tylko z jednej piosenki, ale piosenka jest beznadziejna. (...) Nie sądzę, żeby świat się zachwycił tym utworem" - mówiła Zapendowska w rozmowie z Plotkiem.

Te słowa skomentował Jacek Borkowski. Jest mu przykro, że reprezentantka Polski musi się mierzyć z takimi komentarzami. "Od rana zrobiło mi się smutno, gdy przeczytałem w dniu występu naszej reprezentantki na Eurowizji pokrzepiającą opinię Pani Elżbiety Zapendowskiej. Miałem na studiach profesora od piosenki, który nie lubił młodzieży. Uczył piosenki, sam nie potrafiąc wydobyć czystego dźwięku... Uwielbiam takich mądrali... Zapraszam na scenę, zaśpiewajcie, zatańczcie, a potem wygłaszajcie mądre opinie!" - pisał na Facebooku. Przy okazał życzył Blance powodzenia i dał radę innym specjalistom:

Blance życzę sukcesu, mając nadzieję, że jest chroniona od takich życzliwych opinii... Państwo profesorowie - kochajcie młodość, pomagajcie, a nie krytykujcie i to jeszcze w dniu występu! - dodał.

Eurowizja 2023. Kiedy oglądać występ Blanki?

Blanka będzie miała okazję wystąpić podczas drugiego półfinału wśród reprezentantów Danii, Armenii, Rumunii, Estonii, Belgii, Cypru, Islandii, Grecji, Słowenii, Gruzji, San Marino, Austrii, Albanii, Litwy i Australii. Emisja została zaplanowana na godzinę 21 i będzie dostępna na TVP1, TVP Polonia oraz kanale YouTube Eurovision Song Contest.