O tym, że Katarzyna Dowbor nie poprowadzi nowej edycji "Nasz nowy dom", Polsat poinformował 8 maja. "Dziękujemy Katarzynie Dowbor za ogromną wrażliwość, zaangażowanie, profesjonalizm i wkład, który wniosła w tworzenie naszego programu" - oświadczył nowy Dyrektor Programowy Telewizji Polsat, Edward Miszczak. Katarzyna Dowbor w swoim oświadczeniu nie kryła smutku i podkreślała, że rozstanie z programem to nie była jej decyzja. Wiadomo, że popularny program Polsatu nie znika z anteny. Ma już nową prowadzącą.

Kim jest nowa prowadząca "Nasz nowy dom"?

Jak poinformował Polsat w komunikacie prasowym, nową prowadzącą programu "Nasz Nowy Dom" została aktorka Ela Romanowska. W najbliższy poniedziałek startują zdjęcia do kolejnego sezonu programu, a odcinki z nową prowadzącą będzie można zobaczyć na antenie Polsatu już jesienią.

Ela Romanowska jest doskonale znana widzom Polsatu. Grała między innymi w serialach „Samo życie", „Pierwsza miłość", „Świat według Kiepskich", „W rytmie serca" a wkrótce zobaczymy ja także w nowym serialu Polsat Box Go „Swaci". Romanowska przebojem zdobyła też serca fanów „Tańca z Gwiazdami". W 5. edycji programu w parze z Rafałem Maserakiem doszła do finału. Była również finalistką 11. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie uwielbiali też jej bohaterkę w serialu TVP1 "Ranczo".

"Nasz Nowy Dom" gości na antenie Polsatu od 10 lat i od początku cieszy się niesłabnącą sympatią widzów. Do tej pory ekipa Polsatu wyremontowała już prawie 300 domów i mieszkań najbardziej potrzebujących rodzin w całej Polsce.

Dowbor dementuje pogłoski o powodach zwolnienia. "Schorowana starsza pani"?

Nina Terentiew, która w 2013 r. wprowadziła "Nasz nowy dom" na antenę Polsatu uważa, że Katarzyna Dowbor szybko znajdzie nowe zajęcie w telewizji i nie będzie długo bez pracy. "Nie znam kulis tej sprawy, ale tak to w życiu bywa, że ludzie zmieniają pracę i nie ma w tym nic sensacyjnego. Edward jako dyrektor programowy ma prawo do zmian. Życzę Katarzynie Dowbor wszystkiego, co najlepsze. Trzymam kciuki za to, by odejście z "Nasz nowy dom" okazało się dla niej świetnym początkiem czegoś nowego. Nie chcę wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że rynek telewizyjny szybko się o nią upomni. Takie osoby jak Katarzyna zawsze sobie poradzą - mówiła ostatnio Plotkowi Nina Terentiew, która od stycznia nie pełni już funkcji dyrektor programowej.