Zofia, córka aktorskiej pary Rafała Cieszyńskiego i Alżbety Lenskiej ma już 12 lat. Z okazji urodzin ojciec dziewczyny opublikował wspólne zdjęcie na swoim koncie na Instagramie. Jest to dość wyjątkowa sytuacja, ponieważ para znana jest z tego, że raczej rzadko publikuje wizerunek córki, nawet, mimo że dziewczyna sama prowadzi swoje media społecznościowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka o pracy w TVP. Nie było przyjemnie w sieci. "Wrzucają mnie do jednego wora"

Rafał Cieszyński pozuje do zdjęcia z córką

Aktor wraz z córką zapozował do uroczej fotografii. W opisie dodał życzenia urodzinowe dla dziewczyny. "Dzisiaj urodziny naszej Zośki! Naszej dumy, radości i szczęścia! Wszystkiego, co najlepsze we wszechświecie córeczko!" - napisał. Pod postem szybko pojawiły się kolejne życzenia. Wszystkiego najlepszego życzyli dziewczynie m.in. Katarzyna Glinka czy Barbara Kurdej-Szatan. "Majowa dziewczyna. Ściski urodzinowe!" - napisała pierwsza z nich. "Och, jaka piękność! Najlepszości samych" - komplementowała Szatan. Natomiast Urszula Dębska zwróciła uwagę na niezwykłe podobieństwo Zofii do mamy: "Myślałam, że Alżbeta przedłużyłaś włosy. 100 lat młoda. Bądź wiecznie młoda".

Ostatni raz o Zofii Cieszyńskiej pisaliśmy w zeszłym roku, kiedy to dla odmiany jej mama, Alżbeta Lenska, opublikowała wspólne zdjęcie. Obie fotografie dzieli tylko 12 miesięcy, a dziewczyna bardzo się zmieniła. Zauważyła to też Tamara Arciuch, którą wzięło na sentymenty: "Co za uroda... Ale nie mogło być inaczej po takich rodzicach! Niech będzie szczęśliwa i niech świat jej sprzyja. P.S Boziu pamiętam, jak w Sandomierzu biegała między stolikami".

Alżbeta Lenska świętuje urodziny. Podzieliła się zdjęciem z łóżka. W bieliźnie

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński są małżeństwem od 2007 roku

Rafał Cieszyński to aktor, który znany jest przede wszystkim z roli w serialu TVP "Ojciec Mateusz". Wciela się w nim w rolę sierżanta Przemysława Gibalskiego. Jednak na swoim koncie ma też sporo innych sukcesów. Występuje także w teatrze. Ostatnio mogliśmy go oglądać także w filmie Patryka Vegi pt. "Pętla". Grał tam rolę agenta Marka.

Gwiazda "M jak miłość" pokazała metamorfozę syna. Był podobny do mamy, a teraz?

W 2007 roku wziął ślub z aktorką Alżbetą Lenską. Tę natomiast można kojarzyć głównie z roli w serialu "Pierwsza miłość". Występuje także u boku męża w "Ojcu Mateuszu", gdzie gra... żonę Gibalskiego. Tak więc, jak w domu, tak i w filmie. Para doczekała się dwójki dzieci. Córka Zofia przyszła na świat w 2011 roku, a dwa lata później syn - Antoni.