Za nami pierwszy półfinał Eurowizji 2023. Wśród państw, które zaklasyfikowały się do finału, jest Izrael. Tegoroczna reprezentantka kraju to 22-letnia Noa Kirel. Wokalistka wystartowała w konkursie z piosenką "Unicorn", do której przygotowany został również znakomity układ choreograficzny. Po brawurowym występie podczas półfinału, wejście do ostatniego etapu Eurowizji było już tylko formalnością. Co wiemy o izraelskiej piosenkarce?

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo o Eurowizji. Jak ocenia występ Blanki i jak wspomina swój występ z Donatanem?

Noa Kirel na Eurowizji reprezentuje Izrael

Pomimo młodego wieku, Kirel w Izraelu ma status gwiazdy. Wokalistka zaczęła podbijać izraelski rynek muzyczny już jako 15-latka. Dziś ma na koncie kilkanaście singli, a od 2020 roku reprezentowana jest przez prestiżową wytwórnię Atlantic Records. Jej pierwszy międzynarodowy singiel "Please Don't Suck" ukazał się w 2021 roku. W tym samym roku we współpracy z Omerem Adamem wydała remiks... hymnu Izraela. Współpraca została ostro skrytykowana przez media, jako bezczeszcząca dziedzictwo kraju. Podobna fala krytyki spadła ponad 20 lat temu na Edytę Górniak, kiedy podczas mundialu w Korei zdecydowała się na dość oryginale wykonanie "Mazurka Dąbrowskiego".

Eurowizja 2023. Czy Blanka ma szansę na finał?

Przypominamy, że Blanka już 11 maja powalczy o awans do finału w drugim półfinale Konkursu Piosenki Eurowizji. Bukmacherzy z początku nie dawali jej żadnych szans. Od kiedy w sieci pojawiły się jednak pierwsze materiały z prób, wokalistce towarzyszy coraz lepsza prasa. Według najnowszych przewidywań ma spore szanse, aby dostać się do finału. Noa Kirel na eurowizyjnej scenie przyszykowała przerwę taneczną, podczas której robi szpagat. Na podobny zabieg zdecydowała się w tym roku Blanka. Która z nich wypadnie lepiej? O tym wkrótce zadecydują widzowie.

Eurowizja. Loreen prawie zmiażdżona przez scenografię. Mało brakowało. Jest wideo

Eurowizja 2023. Gdzie oglądać?

Wszystkie występy Eurowizji transmitowane będą w TVP1 i TVP Polonia, a także na stronie tvp.pl. Koncert rozpocznie się od godz. 21.00 polskiego czasu. Widowisko będzie można również śledzić na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube. Kibicujecie Blance?