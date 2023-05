Tammy Slaton brała razem z siostrą, Amy, udział w programie TLC "Siostry wielkiej wagi". W show kobiety dążyły do utraty wagi. Na początku Tammy ważyła ponad 300 kg. Miała też problemy ze zdrowiem. W 2022 roku zaraziła się koronawirusem, a następnie trafiła do szpitala z powodu niewydolności płuc. Wyszła z tego cało. Niedawno uaktywniła się w mediach społecznościowych. Jej ostatnie zdjęcia wywołały sporo emocji.

"Siostry wielkiej wagi". Jak wygląda teraz Tammy Slaton?

Bohaterka "Sióstr wielkiej wagi" bardzo dużo udziela się na Instagramie i TikToku. Tylko na drugiej z platform udało jej się zdobyć ponad 700 tysięcy obserwatorów. Każde kolejne jej zdjęcie wywołuje sporo reakcji. Głównie przez to, że Slaton przez lata przeszła ogromną metamorfozę. Po najnowszych fotografiach widać, że kobieta sporo schudła. Można też zauważyć, że Slaton zmieniła kolor włosów.

Tammy, wyglądasz piękniej niż zwykle! Jestem z ciebie bardzo dumna i wiem, że będziesz to kontynuowała. Bądź silna. To twój czas, twoja historia - takie i podobne komentarze można znaleźć w komentarzach pod zdjęciami kobiety.

Jak widać Tammy może liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy najpierw śledzili jej losy w telewizji, a teraz obserwują ją w mediach społecznościowych. Pod postami pojawiają się też ludzie, którzy nie wierzyli w przemianę kobiety, ale zaczęli ją wspierać, kiedy pojawiła się w sieci.

Tammy, byłam naprawdę jedną z twoich największych krytyków. To niesamowite widzieć, że trwasz w swojej walce o zdrowie. Jestem z ciebie dumna! - napisała internautka.

Jednak fani zwrócili uwagę jeszcze na jeden szczegół. Niektórych nowy wizerunek Slaton bardzo zaniepokoił. Chodzi o wiszącą skórę na jej szyi, która przypomina guza. Pojawiły się pytania co się z nią dzieje i czy ma to pod kontrolą. "Co się dzieje z twoją szyją? To problem medyczny czy nadmiar skóry pozostałej po utracie wagi?" - pytali. Kobieta jednak nie udzieliła jeszcze odpowiedzi.

"Siostry wielkiej wagi". Losy Tammy i Amy Slaton śledziły tysiące widzów

"Siostry wielkiej wagi" zadebiutowały w telewizji w 2020 roku na kanale TLC. Program śledził losy dwóch sióstr, Amy i Tammy Slaton, które były chorobliwie otyłe. Ich jedyną szansą na zdrowie była operacja zmniejszenia żołądka. W programie widzowie mogli obserwować codzienne życie bohaterek oraz ich zmagania i problemy wynikające z choroby. Jednak, aby móc być operowane, kobiety musiały najpierw zrzucić określoną liczbę kilogramów.

"Siostry wielkiej wagi". Tammy ważyła aż 325 kilogramów i walczyła o życie

Szczególną popularnością cieszyła się Tammy. Fani pokochali ją za to, że była wyjątkowo szczera i otwarta w programie. Tammy miała jednak sporo problemów, aby wytrwać w swoim celu. Kiedy w 2020 roku trafiła do szpitala, ważyła 290 kg. Lekarze nie dawali jej szans na przeżycie, ponieważ waga przeszkadzała im w podejmowaniu większości działań medycznych. Po ostatnich zdjęciach widać jednak, że kobieta wróciła na zaplanowaną przez siebie drogę do utraty wagi.