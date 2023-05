Roksana Węgiel w styczniu skończyła 18 lat. Już wcześniej nie wyglądała, jak typowa nastolatka. Lubiła zakładać odważne kreacje i szokować wyglądem, nie tylko na scenie. Sama mówiła, że przez to jak potoczyło się jej życie szybciej dorosła i lepiej dogaduje się ze starszymi osobami. Przypomnijmy, że jej chłopak ma 26 lat. Roxie Węgiel została twarzą znanej marki bieliźnianej. Na Instagramie od pewnego czasu pojawiają się zdjęcia gwiazdy w strojach kąpielowych. Nie wszystkim się to podoba.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel w rozmowie z Plotkiem rozlicza swoje ostatnie pięć lat kariery [WYWIAD PLOTKA]

Roxie Węgiel znowu się rozebrała. "Widać, że 18 lat pykło"

Artystka drugi dzień z rzędu chwali się efektami kampanii strojów kąpielowych, których jest twarzą. Tym razem dodała selfie, na którym widzimy górną część ciała. Góra od kompletu jest żółto-czarna i ma print w zebrę. Na głowie Roxie ma wymyślnego koka i gładko zaczesane włosy. Cała stylizacja sprawia, że młoda artystka wygląda na znacznie starszą.

Fotografia podzieliła obserwatorów. Pod postem znalazło się wiele pochlebnych komentarzy wiernych fanów. "Piękna jak zawsze", "Świetne zdjęcie Roxie". Druga część wiadomości była mniej przychylna. Obserwatorzy zarzucali artystce zmianę na gorsze. "Przykro mi patrzeć, w jaką stronę idzie działalność Roxie", "Coraz odważniejsze zdjęcia. Widać, że 18 lat pykło", "To jakiś kolejny strój na egzamin maturalny?". Ostatni komentarz był nawiązaniem do ubioru gwiazdy na maturę.

Kim jest Kevin Mglej, osiem lat starszy chłopak Roksany Węgiel?

Roksana Węgiel tak ubrała się na maturę. Wywołała burzę

Roksana Węgiel należy do grona uczniów, którzy w obecnym czasie zmagają się z egzaminem dojrzałości. Młoda piosenkarka pokazała, w jakim stroju udała się na matury. Postawiła na krótką, plisowaną spódnicę w czarnym kolorze. Dobrała do niej pasujący kolorystycznie sweter, spod którego wystawała biała, elegancka koszula. W sieci wybuchła burza. Zdaniem wielu komentujących strój był nieadekwatny do tak formalnych okoliczności. Roksanie Węgiel dostało się także od Ireny Kamińskiej-Radomskiej za wybór stroju na maturę. Młoda gwiazda mogła jednak liczyć na wsparcie Dody i.…Andrzeja Dudy.