Występ Edyty Górniak na Eurowizji w 1994 roku jest największym sukcesem reprezentanta naszego kraju na tym konkursie. Piosenkarka zawładnęła sercami widzów i jurorów brawurowym wykonaniem piosenki "To nie ja". Wokalistka była jedną z faworytek konkursu, w ostatecznym starciu przegrała jednak z Paulem Harringtonem i Charliem McGettiganem, którzy reprezentowali Irlandię. Niewiele brakowało jednak, by Górniak w ogóle nie pojawiła się w konkursie głównym.

Edyta Górniak miała zostać zdyskwalifikowana. Zaśpiewała fragment "To nie ja" w języku angielskim

W trakcie próby Edyta Górniak wykonała "To nie ja" z wstawkami w języku angielskim. Ówczesny regulamin Eurowizji nakazywał jednak reprezentantom śpiewanie piosenek w języku ojczystym. Delegacje sześciu krajów wniosły sprzeciw i domagały się usunięcia naszej reprezentantki z konkursu. Ostatecznie jednak do organizatorów konkursu nie napłynął oficjalny protest, dlatego Górniak mogła kontynuować swoją europejską przygodę. Co więcej, uzdolniona artystka przyznała, że początkowo miała zaśpiewać zupełnie inną piosenkę, która nie przypadła jej do gustu. Wtedy poprosiła Jacka Cygana o napisanie nowego utworu, który został zaakceptowany przez krajowe jury konkursu.

Zrobiłam tak, że jak miałam zaprezentować utwór przygotowany przez telewizję, to przyszłam na spotkanie i przyniosłam taśmę. Powiedziałam: "Proszę państwa, bo ja tej piosenki nie lubię, ja lubię inną", a oni: "Jak to? Jak teraz? Już jest za późno, żeby coś zmieniać". I tak nieśmiało położyłam, oni włączyli i tak popatrzyli po sobie i mówią: "No dobrze, może być", ale nie byli przekonani - wspominała Górniak w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

